COMUNICADO: Guian New Area experimenta un crecimiento milagroso en los últimos 3 años, centrándose en los grandes datos

GUIYANG, China, 9 de enero de 2017 /PRNewswire/ -- Guian New Area, una zona económica de nivel nacional lanzada hace tres años en la provincia de Guizhou, consiguió una capacidad de producción total de 11.070 millones de yuanes, con un crecimiento milagroso alimentado por los negocios de los grandes datos.

El tamaño total de los negocios de grandes datos en Guian New Area superó los 25.000 millones de yuanes en 2016, duplicando la cifra del año anterior, habiendo atraído inversiones de los gigantes mundiales, incluyendo Foxconn, Qualcomm y Huawei.

Los inversores se han visto atraídos por el apoyo a la política del gobierno. Aprobada por el China's State Council en 2014, Guian New Area ha sido seleccionada como una de las zonas piloto de China para el desarrollo de la industria de los grandes datos del país.

Muchos proyectos de inversión ya han comenzado a producirse en la zona libre de tarifas de la New Area, incluyendo parques industriales construidos por Foxconn Technology Group y Shenzhen Same Information Industry Co, mientras que en breve se completarán más proyectos.

En 2016, el gigante de la tecnología de Taiwán, Foxconn Technology Group, produjo terminales de mano por valor de 6,4 millones de yuanes, 5,83 millones de controladores de video-juegos y 180.000 Nano pantallas táctiles, lo que representa un valor empresarial combinado de 1.086 millones de yuanes, o un rendimiento de valor completo combinado de 8.937 millones de yuanes.

Otro hito es la asociación de nivel mundial con el fabricante de chips de Estados Unidos, Qualcomm. En enero de 2016, Qualcomm creó una sociedad mixta con el Gobierno de Guizhou para desarrollar sets de chips avanzados para servidores. La sociedad mixta, denominada Guizhou Huaxintong Semiconductor Technology, ha establecido su sede central en Guian New Area.

La recopilación de los recursos de grandes datos en Guian New Area ha alimentado además la concentración del sector, haciendo que el área sea un imán para los negocios de los grandes datos de todos los tamaños, y en todas las secciones dentro de la cadena de valores.

Los tres principales operadores de telecomunicaciones de China - China Telecom, China Mobile y China Unicom, han completado la construcción de la primera fase de sus centros de datos, además de ponerlos en marcha. En breve se lanzará la segunda fase de los proyectos por medio de China Telecom y China Unicom.

Las firmas tecnológicas, incluyendo HTC, Sowei, Inspur, han lanzado además sus proyectos en Guian New Area, al tiempo que hay más proyectos en marcha, incluyendo el centro de datos global de Huawei y el centro de datos en Asia-Pacífico de Apple.

Alimentado por los negocios de los grandes datos, la industria local del cuidado de la salud integra una nueva era de predicción remota de enfermedad y muestra ya un impacto positivo.

El primer centro del mundo en mostrar cómo los grandes datos pueden aplicarse para mejorar el tratamiento médico y beneficiar a los pacientes se ha lanzado a través de Guian New Area. Al recolectar los datos de los pacientes de los hospitales a través de Guizhou, y por medio del minado de datos, y mantener el aprendizaje por medio de la inteligencia artificial (IA), será posible predecir, diagnosticar y analizar enfermedades de forma más precisa, haciendo que la prevención de la enfermedad sea más eficaz, y el tratamiento médico más dirigido y preciso.

Guian New Area está situada entre Guiyang y Anshun, al suroeste de la provincia de Guizhou en China. El área prevista de 1.795km(2) cubre 20 ciudades o municipios de cuatro países (o ciudades de nivel de país o distritos) en las dos ciudades. Es una de las cinco nuevas áreas desarrolladas según el China's Western Development Program y la octava nueva área de nivel nacional en China.

