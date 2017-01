COMUNICADO: Cinnabon® y Auntie Anne's® se dirigen a España para su expansión internacional

ATLANTA, 9 de enero de 2017 /PRNewswire/ -- FOCUS Brands Inc. (www.focusbrands.com [http://www.focusbrands.com/]) anunció sus planes de hacer crecer la presencia de sus marcas Cinnabon® y Auntie Anne's® como parte de una estrategia agresiva de crecimiento internacional y está buscando franquiciadores cualificados para desarrollar estas marcas icónicas en España.

Fundada en 1985, Cinnabon® es líder de mercado entre la repostería de rollos de canela, y actualmente lleva a cabo operaciones en 580 localizaciones internacionales de 52 países. Auntie Anne's®, fundada en 1988, es la mayor cadena mundial de bretzel cuenta con más de 530 localizaciones internacionales en 29 países. FOCUS Brands, que lleva a cabo operaciones en más de 1.300 tiendas de franquicia de helados, repostería, restaurants y cafés fuera de Estados Unidos, ha hecho crecer su sistema internacional total con unas ventas ampliadas un 10,5% en el año 2015.

"Cinnabon® y Auntie Anne's® son marcas americanas muy conocidas que disfrutan de un seguimiento apasionado de consumidores allí donde realizan operaciones", explicó Nicolas Boudet, director general de FOCUS Brands International. "Estamos emocionados al continuar con el crecimiento global de estas marcas, y España es un mercado prioritario para nosotros basándonos en el alcance de la visión de los consumidores que muestra un amplio atractivo de nuestros productos recién horneados".

Ambas marcas han recibido numerosos hitos industriales, siendo nombrada Cinnabon® como una marca de servicio rápido dentro del top-cinco según el informe Technomic's Millennials' Favorite Chains. Auntie Anne's® fue reconocida como marca de restaurant de servicio limitado del Top 50 según QSR Magazine.

Para finales del año 2016, Cinnabon® va a abrir 64 nuevas localizaciones internacionales, y tiene planes para abrir otras 70 nuevas localizaciones en el año 2017. Auntie Anne's® abrirá 89 nuevas localizaciones internacionales para finales del año 2016, con planes para abrir 100 nuevas localizaciones adicionales en el año 2017.

"Las franquicias prospectivas internacionales se pueden beneficiar del reconocimiento integrado del que disfrutan estas marcas y del sistema de apoyo de nivel mundial que ofrece FOCUS Brands, al tiempo que poseen y explotan un negocio en su propio país", destacó Boudet.

Las franquicias prospectivas que deseen aprender más acerca de esta oportunidad ilusionante pueden visitar www.cinnabonfranchising.com [http://www.cinnabonfranchising.com/] o www.auntieannesfranchising.com [http://www.auntieannesfranchising.com/]

Acerca de FOCUS BrandsFOCUS Brands Inc., con sede en Atlanta, es una compañía pariente indirecta de seis (6) franquiciadores y operador de más de 4.500 hornos, restaurantes, cafés y tiendas de helados en Estados Unidos, el Districto de Columbia, Puerto Rico, y 60 países extranjeros bajo los nombres de marca de Carvel®, Cinnabon®, Schlotzsky's®, Moe's Southwest Grill®, Auntie Anne's®, McAlister's Deli® y Seattle's Best Coffee® en las bases militares de Estados Unidos y algunos mercados internacionales.

Acera de Cinnabon®Fundada en Seattle en 1985 y ahora con base en Atlanta, Cinnabon LLC, es líder de mercado entre la repostería de rollos de canela. La compañía sirve rollos de canela calientes aromáticos y recién hechos, además de una variedad de otros artículos horneados y bebidas especializadas. Cinnabon® actualmente pone en marcha más de 1.200 localizaciones de franquicia en todo el mundo, principalmente en lugares con elevado tráfico, como centros comerciales, aeropuertos, estaciones ferroviarias, plazas de viajes, centros de entretenimiento y establecimientos militares. Cinnabon® es además un licenciatario de múltiples canales, estando asociada a otras compañías para proporcionar más de 70 productos de licencia de marca en lugares de servicios de alimentación y venta al por menor. Si desea más información visite la página web www.Cinnabon.com [http://www.cinnabon.com/], siga en Twitter a @Cinnabon [https://twitter.com/Cinnabon] o conviértase en seguidor en Facebook a través de www.facebook.com/Cinnabon [https://www.facebook.com/Cinnabon].

Acerca de Auntie Anne's®En sus más de 1.600 localizaciones de todo el mundo, Auntie Anne's mezcla, converge y hornea bretzels desde cero todo el día a la vista de sus clientes. Auntie Anne's está disponible en centros comerciales, centros tipo outlet y Walmarts, además de en espacios no tradicionales, incluyendo universidades, aeropuertos, plazas de viajes, parques de ocio y bases militares Además, ha ampliado la marca en las estanterías de los minoristas y sirve también como distribuidor de productos de consecución de fondos. Disponible en los minoristas selectos de nivel nacional, los seguidores de los bretzel pueden disfrutar de los productos preparados para el hogar de Auntie Anne's, desde bretzels clásicos y de canela y azúcar y bretzel nuggets, hasta bretzel dogs congelados y bretzel pocket sandwiches, pasando por el versátil kit de horneado de bretzel. Si desea más información visite la página web www.auntieannes.com [http://www.auntieannes.com/], o síganos en Facebook [https://www.facebook.com/auntieannespretzels], Twitter [https://twitter.com/auntieannes] e Instagram [https://www.instagram.com/auntieannespretzels/].

