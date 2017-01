COMUNICADO: La Fundación Rockefeller nombra presidente al doctor Rajiv Shah, exadministrador de USAID (1)

Es un líder ampliamente respetado y comprometido con la justicia y que tiene el mérito de haber reunido apoyo bipartidario y de construir sociedades públicas y privadas para innovadoras iniciativas en apoyo a las comunidades en vías de desarrollo de todo el mundo

NUEVA YORK, 7 de enero de 2017 /PRNewswire/ -- La Fundación Rockefeller anunció hoy la elección del doctor Rajiv Shah, quien fuera Administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, USAID) y actual miembro de la Junta de Consejeros de la Fundación Rockefeller, como su decimotercer presidente. Shah es más conocido por optimizar el desarrollo internacional en política exterior, generar resultados a través de sociedades públicas y privadas y por el respeto que se ganó trabajando con gobiernos que van desde Afganistán hasta América Central, y con líderes bipartidarios en el Congreso de EE. UU.

Como jefe de la USAID, el doctor Shah encabezó la respuesta a algunas de las más grandes crisis humanitarias de nuestros tiempos, incluso el devastador terremoto de Haití en 2010 y el brote del virus ébola en Africa occidental en 2014. Estos esfuerzos y su trabajo para transformar y revitalizar a la USAID le valieron la felicitación y el apoyo bipartidario. En 2014, el doctor Shah dio el discurso inaugural en el Desayuno de Oración Nacional para impulsar la idea de que Estados Unidos podría llevar al mundo a una pobreza extrema. Como el próximo presidente de la Fundación Rockefeller, Shah trae consigo su amplia experiencia en asuntos extranjeros, salud global, desarrollo global y respuesta humanitaria. Su experiencia como inversor en el sector privado, como fundador de Latitude Capital, también da al doctor Shah la perspectiva y la experiencia requeridas para forjar sociedades privadas y públicas duraderas.

Además de su trabajo en el extranjero, Shah creó el Instituto Nacional de Alimento y Agricultura (National Institute for Food and Agriculture) y se desempeñó como director científico del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y previamente se había desempeñado en las juntas de la Biblioteca Pública de Seattle y Facultades Comunitarias de Seattle. Llega a la presidencia con conocimiento de la Fundación Rockefeller y de sus operaciones, habiéndose desempeñado en la Junta de Consejeros desde marzo de 2015.

A los 43 años, Shah será el más joven y el primer hindú-americano en ocupar el cargo de presidente de la fundación. Shah comenzará en su nuevo cargo el 1 de marzo en reemplazo de la doctora Judith Rodin quien se ha desempeñado como presidenta durante casi 12 años.

"La Junta de Asesores está muy entusiasmada por el dinamismo y la experiencia que Raj Shah aportará a esta gran institución filantrópica", dijo Dick Parsons, presidente de la Junta. "Raj fue elegido unánimemente por los asesores tras un proceso de búsqueda muy competitivo. Judith Rodin transformó a la Fundación Rockefeller y nos posicionó como líder global en filantropía innovadora. No podemos pensar en nadie más apropiado que Raj Shah para liderar el trabajo de vanguardia de esta institución de cara al futuro".

"Durante más de un siglo, la Fundación Rockefeller ha estado a la vanguardia en la provisión de soluciones para los desafíos más apremiantes del mundo", dijo el doctor Rajiv Shah. "Me siento honrado e inspirado por la oportunidad de construir sobre estos 103 años de historia de resultados e impacto duradero. Estoy ansioso por diseñar un curso para la Fundación Rockefeller para relacionarme con socios para promover el bienestar de la humanidad, y abordar los desafíos del presente y del futuro, en Estados Unidos y en todo el mundo".

"Me siento enormemente feliz de pasar el bastón a Raj Shah", dijo la doctora Judith Rodin, actual presidenta de la Fundación Rockefeller. "He tenido el placer de trabajar con Raj durante muchos años: cuando él estaba en la Fundación Bill y Melinda Gates, como Administrador de la USAID y como asesor de la Fundación Rockefeller. En todas nuestras colaboraciones he observado su inteligencia, su búsqueda de alto impacto y su compromiso con la humanidad. Sé que el siguiente capítulo de la Fundación Rockefeller será brillante con Raj Shah al mando".

DOCTOR RAJIV SHAH

El doctor Shah aporta más de veinte años de experiencia en negocios, gobierno y filantropía a su nuevo cargo en la Fundación Rockefeller. Elegido Administrador de la USAID por el Presidente Obama en 2009, y confirmado unánimemente por el Senado, al doctor Shah se le asignó la revolución de las operaciones de la agencia por 20.000 millones de dólares estadounidenses para brindar más asistencia y para impulsar desafíos de desarrollo en todo el planeta. Al elevar la importancia de la innovación, promocionando sociedades públicas y privadas, repensando las prácticas internas, y cambiando el modo en que se gastaban los dólares para brindar resultados más sólidos, Shah se aseguró el apoyo bipartidario que permitió a USAID acelerar drásticamente su trabajo para poner fin a la pobreza extrema. A pesar del atasco bipartidario en muchos temas, dos importantes prioridades presidenciales -Alimentar el Futuro y Dar Poder a Africa- fueron votadas por Diputados y Senadores con apoyo bipartidario y se convirtieron en ley a través del Presidente Obama, y la Ley de Seguridad Alimentaria Global es la mayor legislación global luego de PEPFAR. El trabajo de Shah dio resultados para los países que enfrentan transiciones democráticas, situaciones posconflicto, y crisis humanitarias, y es ampliamente reconocido por brindar acceso a alimentos, salud y agua para salvar las vidas de millones de niños en todo el planeta.

En 2014, Shah fundó el United States Global Development Lab que reúne a socios del sector público y privado para desarrollar soluciones innovadoras a un amplio abanico de desafíos internacionales incluso en agua, salud, seguridad alimentaria, nutrición, energía y cambio climático. También tuvo la responsabilidad de realizar una reforma interna amplia que impactó sobre todas las partes de la agencia, y devolvió el control del presupuesto y las políticas a la USAID del Departamento de Estado y contrató talento de una variedad de rubros para la agencia. Invitado por un grupo bipartidario de líderes del Congreso, el doctor Shah dio el discurso inaugural del Desayuno de Oración Nacional en 2014.

Cuando el doctor Shah dejó la USAID en 2015, continuó persiguiendo su pasión de crear oportunidades para que las comunidades prosperen en el mundo en vías de desarrollo mediante la fundación de Latitude Capital, una empresa de capital privado centrada en proyectos de energía e infraestructura en Africa y Asia.

Criado fuera de Detroit, Michigan, el doctor Shah es graduado de la University of Michigan en Ann Arbor, la Facultad de Medicina de la University of Pennsylvania, y de Wharton School of Business. Antes de su designación en la USAID, Shah fue director científico y subsecretario de Investigación, Educación y Economía en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. También ocupó una cantidad de cargos de liderazgo en la Fundación Bill y Melinda Gates, donde ayudó a lanzar la Alianza para una Revolución Verde en Africa (Alliance for a Green Revolution in Africa) (una empresa conjunta de la Fundación Gates y de la Fundación Rockefeller) y la International Financing Facility for Immunization (que ha recaudado más de 5.000 millones de dólares estadounidenses para vacunas infantiles en todo el mundo) y donde apoyó la creación del Programa de Desarrollo Global. En la actualidad, es Miembro Distinguido en Residencia de Georgetown University, y vive con su esposa, Shivam Mallick Shah, y sus tres hijos en Washington DC.

(CONTINUA)

PUBLICIDAD