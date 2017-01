COMUNICADO: El Gift of Life Donor Program supera el record de donación de órganos en Estados Unidos

Es la primera vez que una OPO llega - y supera - los 500 donantes en un año

FILADELFIA, 5 de enero de 2017 /PRNewswire/ -- Por noveno año, el Gift of Life Donor Program - la organización de consecución de órganos (OPO) de designación federal sin ánimo de lucro que presta servicio a la mitad oriental de Pennsylvania, el sur de Nueva Jersey y Delaware - es la principal OPO de la nación con su coordinación de éxito de órganos que salvan vidas gracia a 540 donantes de órganos, cuyas generosas otorgaciones consiguieron el transplante de 1.412 órganos. Este hito supone la primera vez que lo logra una OPO gracias a este nivel de donación (más de 500 donantes de órganos) dentro de la historia de la donación de órganos y su transplante. En diciembre, Gift of Life superó además un record nacional mensual, con 62 donantes y 167 órganos trasplantados. La tasa de donación anual de Gift of Life iguala los 49 donantes de órganos por millón de habitantes, clasificándose entre las más elevadas del mundo.

Gift of Life además recuperó tejidos de 2.575 donantes en el año 2016. Estas donaciones que salvan vidas y mejoran podrían beneficiar hasta a 100.000 personas, con 1.305 donaciones óseas que mejoran la movilidad, donaciones de piel que curan a los pacientes quemados y donaciones de válvulas cardiacas para reparar los defectos que suponen una amenaza para la vida. Estos donantes proporcionaron además 4.500 córneas que otorgaron el regalo de la vista.

"El año de establecimiento record de Gift of Life solo es posible gracias al desinterés de nuestros donantes y sus familiares. Su fortaleza y compasión en el rostro de la aflicción a menudo no imaginable es aleccionadora", afirmó Howard M. Nathan, director general y consejero delegado del Gift of Life Donor Program. "Desde el año 1974, hemos abogado a nuestras familias donantes, receptores de trasplantes y miles de personas acerca de la lista de espera de trasplantes. Estamos enormemente agradecidos del talento excepcional y compromiso de nuestros socios hospitalarios - los 15 centros de transplante y 131 hospitales de tratamiento agudo en la región - además de nuestro personal ampliamente capacitado y dedicado que trabaja las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Ellos son los que realmente dan a las personas una segunda oportunidad en la vida".

Muchas de estas historias destacadas se comparten en el Gift of Life's Second Chance Blog [http://www.donors1.org/second-chance-blog/]. Los perfiles incluyen un mayor de instituto que vuelve al equipo universitario de fútbol tras un transplante de corazón; una familia que en los más de 30 años desde que su hijo fue donante ha hablado a más de 200.000 estudiantes acerca de la importancia de la donación; y la bendición de un padre de tres niños pequeños que esperó un transplante de riñón que salvara la vida durante más de dos años.

El legado de l donación sigue durante las generaciones, con muchos receptores de trasplantes comenzando en sus propias familias. En el año 2016, el Transplant Pregnancy Registry International (TPR) del Gift of Life Institute celebró su 25 aniversario. Desde 1991, el TPR ha seguido más de 4.000 embarazos después de trasplantes, compartiendo la información con incontables receptores de transplante y tomando decisiones de planificación familiar. El instituto es líder internacional en donación de órganos y tejidos, siguiendo a cerca de 9.000 profesionales procedentes de 37 países desde el año 2004.

La devoción de Gift of Life de cara a la comunidad de los trasplantes incluye además un "home away from home" para pacientes con trasplantes y sus familias. En 2016, el personal y voluntarios de Gift of Life Family House proporcionaron más de 8,605 noches de alojamiento de cuidado, 30.244 comidas y 1.677 transportes hacia y desde los hospitales. Desde su fundación en julio del año 2011, la Family House ha suministrado más de 36.000 alojamientos de noche y servido 141.628 comidas.

Con un avance en marcha en el transplante, la necesidad de las donaciones es cada vez mayor. Aproximadamente 22 personas mueren cada día en Estados Unidos esperando un transplante de órgano. Hay más de 5.600 hombres, mujeres y niños esperando en esta región, y más de 119.000 a nivel nacional. Pese a que el 95% de las personas apoyan la donación, menos de la mitad están registradas, a pesar de que se necesitan menos de 30 segundos de gestión online [http://www.donors1.org/registry/].

Acerca del Gift of Life Donor Program: Desde 1974, Gift of Life ha coordinado más de 42.000 trasplantes de órganos y se calcula que 600.000 trasplantes de tejidos. Un donante de órganos puede salvar la vida de hasta 8 personas, mientras que un donante de tejido puede mejorar la vida de hasta 75 personas. One organ donor can save the lives of up to eight people, and a tissue donor can enhance the lives of up to 75 others. Si desea más información o registrarse, visite donors1.org [http://www.donors1.org/].

