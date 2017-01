COMUNICADO: La GENIVI Alliance y el Nevada Center for Advanced Mobility se asocian (1)

-- La GENIVI Alliance y el Nevada Center for Advanced Mobility se asocian para un proyecto piloto de comunicación en el vehículo que aumenta la concienciación de la seguridad de los peatones y ayuda al flujo del tráfico en Las Vegas

La tecnología de comunicaciones en el vehículo se desplegará para ayudar a mejorar la concienciación del vehículo con los peatones en pasillos con elevado tráfico y de tipo multi-modo

LAS VEGAS, 5 de enero de 2017 /PRNewswire/ -- Hoy, durante la celebración de la GO-NV Transportation Summit, la GENIVI Alliance, una comunidad de desarrollo colaborador de fabricantes de automóviles y sus proveedores que impulsa la amplia adopción del software de fuente abierta en vehículo para el coche conectado, ha firmado una carta de intensiones de cooperación con el Nevada Center for Advanced Mobility (NCAM), para llevar la tecnología avanzada de vehículo conectado a Las Vegas y ayudar a aumentar la seguridad de los peatones y mejorar el flujo de tráfico.

http://mma.prnewswire.com/media/391617/GENIVI_Alliance_Logo.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/391617/GENIVI_Alliance_Logo.jpg]

La intención de este proyecto es una aproximación por fases para demostrar cómo la tecnología de comunicaciones en el vehículo y los datos del vehículo se pueden integrar con la infraestructura existente de transporte para desplegar información al conductor relacionada con las condiciones de la carretera y aumentar la concienciación de otros usuarios de carretera, incluyendo los peatones, de cara a crear una red de transporte más segura y conectada que beneficie a todos los usuarios de la carretera de Las Vegas.

A fecha de 25 de diciembre de 2016, el Estado de Nevada contó 213 víctimas de accidentes de vehículos/bicicleta/peatones, lo que supone aproximadamente un aumento de un 5% frente a la cifra de 2015. Los informes por accidente muestran que aproximadamente la mitad de las víctimas peatones y heridos se produjeron en cruces en las carreteras, a menudo de noche y sin marcas de paso para los peatones. En marzo de 2016, el Nevada Department of Transportation (NDOT) lanzó un programa de concienciación a nivel estatal para ayudar a mejorar la seguridad de los peatones y.

Las estrategias vitales identificadas para reducir las víctimas de peatones incluyen la reducción de la velocidad en los pasillos con elevada actividad peatonal, reducción de la exposición de los peatones al tiempo que cruzan la calle y empleo de campañas de concienciación de seguridad peatonal. Este proyecto piloto se centra en dirigirse a poner en marcha estas estrategias vitales.

"Estamos emocionados de trabajar junto a la GENIVI Alliance en este proyecto piloto centrado en la mejora de la concienciación de los vehículos con los pasajeros y en el aumento de la capacidad cada vez mayor de los pasillos de tráfico elevado en Las Vegas", comentó Dan Langford, director ejecutivo del Nevada Center for Advanced Mobility. "La comunidad de fuente abierta de GENIVI de fabricantes de automóviles y compañías de tecnología hacen de la alianza un proyecto piloto ideal para nosotros en lo que respecta a redefinir lo que es posible en el desarrollo de un sistema de transporte seguro y sencillo de navegar ahora y en el futuro".

Construyéndose con la campaña de concienciación de peatones a nivel estatal, NCAM une sus fuerzas con la GENIVI Alliance para integrar los datos de los vehículos conectados con la red de carreteras y señales de tráfico de Southern Nevada para ayudar a los conductores a estar más alertas de los movimientos de los peatones y otros problemas del tráfico. La GENIVI Alliance desplegará su tecnología abierta Remote Vehicle Interaction (RVI) para combinar los datos de tráfico de Southern Nevada con la información capturada de los vehículos que disponen de la tecnología de vehículo conectado. La combinación de esta información de tráfico y vehículo ayudará a comprender mejor cómo informar a los conductores de las condiciones de la carreta y aumentar la concienciación de otros usuarios de la carretera, como las personas que cruzan la calle.

La colaboración entre NCAM y la GENIVI Alliance se detalla en una carta de intenciones que declara el objetivo inicial de este transporte piloto que se dirigirá a los siguientes casos de concienciación de conductor conectado:

--- Avisos de parada de autobús - alerta a los conductores de las próximas

paradas de autobús y tráfico de peatones por delante con el fin de

reducir la velocidad y mejorar la concienciación de la actividad de los

peatones.

-- Areas de aviso de alto riesgo - utiliza la posición del vehículo y la

hora del día para mostrar una advertencia en el vehículo al tiempo que

el vehículo se acerca a los cruces de peatones.

-- Advertencias de velocidad - muestra una advertencia a los conductores

cuando se superan los límites de velocidad.

-- Tráfico parado delante - proporciona a los conductores una alerta

acerca de las condiciones de tráfico por delante mostrando un aviso de

los próximos atascos de tráfico y de la proximidad de atasco para

reducir las posibilidades de sufrir potencialmente colisiones por

alcance.

"La tecnología de conectividad de vehículo de GENIVI se ha diseñado para proporcionar datos de vehículos dentro de los procesos de decisión de los conductores y planificadores de ciudades de cara a hacer frente a los retos de transporte del mundo real", destacó el director ejecutivo de GENIVI, Steve Crumb. "Damos la bienvenida a la oportunidad de trabajar con Las Vegas para desplegar, validar y mejorar nuestra tecnología de vehículo conectado al tiempo que nos centramos en la importante seguridad de los peatones y prioridades de atascos de tráfico".

El proyecto de transporte piloto se dirigirá inicialmente al pasillo de Charleston Boulevard, que cuenta con un elevado tránsito y actividad de peatones.

Acerca de la GENIVI Alliance

La GENIVI Alliance [http://www.genivi.org/] es una asociación industrial sin ánimo de lucro cuya misión es desarrollar una plataforma de desarrollo de software de fuente abierta in-vehicle infotainment (IVI) y plataforma de conectividad en la industria del transporte. La alianza proporciona a sus miembros una comunidad en red mundial de más de 140 compañías, uniendo a los accionistas de los coches conectados con los desarrolladores de nivel mundial dentro de un entorno colaborativo, consiguiendo un middleware gratuito y de fuente abierta. GENIVI tiene su sede en San Ramón, California.

Contacto para medios - GENIVI Alliance:Craig Miner GENIVI Alliance +1.248.840.8368cminer@quell.com[mailto:cminer@quell.com]

Acerca del Nevada Center for Advanced Mobility

El Nevada Center for Advanced Mobility (NCAM) proporciona el punto de contacto que reúne a la industria, gobierno y academia de cara al desarrollo y despliegue de la política, estándares y tecnología entorno a la movilidad avanzada, incluyendo la infraestructura eléctrica, conectada, de vehículos autónomos e infraestructura relacionada. Sus socios incluyen el Governor's Office of Economic Development, la University of Nevada, Las Vegas, el Nevada Department of Motor Vehicles, el Nevada Department of Transportation, el Nevada Department of Business & Industry, el Nevada Department of Public Safety, la Regional Transportation Commission of Southern Nevada, la Regional Transportation Commission of Washoe, Clark County, la ciudad de Las Vegas, la ciudad de North Las Vegas, la ciudad de Henderson y la ciudad de Reno. Si desea más información visite la página web www.nevadacam.org [http://www.nevadacam.org/].

(CONTINUA)

PUBLICIDAD