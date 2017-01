COMUNICADO: El Warwick Castle de Inglaterra presenta la nueva atracción War of the Roses

Ya disponible para las familias un alojamiento temático en un auténtico castillo

El Warwick Castle [http://www.warwick-castle.com ], uno de los castillos mejor preservados de Inglaterra, está situado a orillas del Río Avon, en el centro de la histórica ciudad de Warwick, a solo diez millas de Stratford-upon-Avon. Durante 50 fechas selectas a partir del 27 de mayo de 2017, la atracción servirá de eco del vapuleo constante de las pezuñas de los caballos y de las astillas de las lanzas, al tiempo que el nuevo espectáculo de justas Wars of the Roses Live se hace con el escenario central.

Puede disfrutar de un breve descanso temático de Wars of the Roses, ideal para todas las edades, incluyendo las vistas exclusivas de Wars of the Roses Live y poder pasar una estancia nocturna en la orilla con temática medieval de Woodland Lodge en el nuevo Knight's Village, en el entorno del castillo. Está incluida la entrada de dos días al Warwick Castle con sus numerosas atracciones y shows, desayuno y aparcamiento para coches. Los precios van desde las 40 libras pppn basándose en una familia de cuatro miembros que comparte un Woodland Lodge, a solo unos pasos del nuevo escenario del show.

Wars of The Roses desgarró Inglaterra en el Siglo XV al tiempo que la Casa de York y la Casa de Lancaster, dos bandos de la misma familia dividida, lucharon, asediaron y traicionaron a la otra parte en la lucha por la Corona de Inglaterra. La historia cuenta la parte que triunfó, pero ahora, las familias visitantes pueden sentir el corazón de la batalla en sí mismos en el Warwick Castle al tiempo que laten sus corazones por la gloria de Inglaterra. Contando con una batalla a caballo con acción en directo y con espectaculares efectos especiales, Wars of the Roses Live s un show de heroísmo de caballeros con una estrategia de lucha audaz y lucha sin miedo desde ambos bandos.

Una estancia en el Warwick Castle es mágica en cualquier momento, contando con un alojamiento todo el año en dos Tower Suites de lujo, cada una de ellas ofreciendo espacio privado en una torre medieval, o en el memorable estancia nocturna familiar de bosque de árboles iluminada por las estrellas en el Mediaeval Glamping Village para conocer un descanso realmente único.

Reservas disponibles por medio de http://www.warwick-castle.com [http://www.warwick-castle.com/war-of-the-roses ]

Nota para los redatcores

El Warwick Castle se encuentra a 40 minutos del Aeropuerto de Birmingham, disponiendo de acceso a través de la Salida 15 de la M40; a solo 40 minutos de Birmingham y a 100 minutos de Londres. En tres desde London Marylebone se tarda 86 minutos. Knight's Village se encuentra en los 64 acres de tierras del castillo, diseñado por Capability Brown.

Acerca de Merlin Entertainments plc

Merlin Entertainments plc es un líder mundial en entretenimiento familiar y basado en la localización. Como segundo operador de atracciones de visitantes del mundo y el número 1 en Europa, Merlin ya opera más de 100 atracciones, 13 hoteles y 5 villages de vacaciones en 24 países repartidos en 4 continentes. La compañía pretende desplegar experiencias memorables para sus más de 60 millones de visitantes mundiales, por medio de sus marcas mundiales y locales icónicas, además del compromiso y pasión de sus 27.000 empleados (en la temporada más fuerte).

Visite http://www.merlinentertainments.biz si desea más información.

