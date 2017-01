COMUNICADO: Los vendedores minoristas online integran estrategias innovadoras para la temporada de compras festivas de 2016

Nastydress, Rosegal y otras tiendas de moda online dieron lo mejor de sí en 2016 para atraer a los nuevos usuarios durante la temporada festiva

LOS ANGELES, 3 de enero de 2017 /PRNewswire/ -- Durante la temporada de vacaciones, los clientes de todo el mundo comenzaron a comprar más para conseguir unos ahorros mayores. La amplia propagación de compras en las tiendas es el resultado directo de los supermercados, tiendas e incluso e-stores que ofrecen productos que de alguna u otra forma están relacionados con la temporada de vacaciones a precios atractivos. Echando un vistazo a las últimas tendencias, Nastydress, un tienda online que comercializa ropa de moda, integró también recientemente nuevas estrategias que atraen y mantienen a los compradores. Como los compradores online están en búsqueda de ahorros importantes y descuentos, la e-store ha comenzado a ofrecer ropa de calidad y accesorios a precios base que son muy baratos.

Siguiendo el ejemplo de otra compañía dentro de la industria de la moda, Nastydress lanzó una campaña de moda titulada "The Sexy Lingerie Fashion Show 2016 [http://www.nastydress.com/promotion-the-sexy-lingerie-fashion-show-special-162.html]", que comenzó el 1 de diciembre y que seguirá hasta finales de año. Nastydress cree que los acuerdos destacados que anunció han desarrollado un papel destacado en sus diseños únicos, lo que ha producido más clientes "entrando por las puertas" en 2016.

DressLily, otra tienda online, ha adoptado una estrategia más diferente para promover sus productos. La e-store seleccionó el mes más festivo del año para ampliar su interacción con los usuarios. La primera iniciativa "Invite Your Friends [http://www.dresslily.com/invite_friends.html]" ha recibido un amplio reconocimiento hace unos meses. Inspirada por el éxito del programa y fijando además algunas cosas, como las normas que algunos usuarios creen que son complejas de entender, DressLily ha rediseñado el flujo del programa y cambiado la forma en la que el comprador interactúa con la tienda.

Rosegal ha creado un nuevo nicho por sí misma, ofreciendo vestidos de tipo vintage a precios atractivos. Este año, Rosegal presentó una sección especial de joyería navideña [http://www.rosegal.com/promotion-mega-christmas-jewelry-special-193.html] en la que los clientes pueden comprar artículos de joyería desde tan solo 0,89 dólares. Mientras, la principal atracción de Rosegal es la campaña promocional The Holiday Shop-Get Party Ready [http://www.rosegal.com/promotion-The-Holiday-Shop-special-181.html] que ha recibido revisiones con alabanzas.

ASOS, otra e-store con cesta de las ofertas situada en Reino Unido, lanzó además un programa especial denominado "Gift your Secret Santa or S/O with fresh tech cases". Han añadido además una categoría especial de "Navidad" en su barra de navegación, incluyendo prendas y accesorios de Navidad.

