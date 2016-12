COMUNICADO: TIDAL 2016: Un año de exclusivas

NUEVA YORK, 27 de diciembre de 2016 /PRNewswire/ -- Este año, los músicos experimentados han roto barreras y conectado con sus seguidores de forma más intima. La industria de la música ha evolucionado más que nunca en 2016 y la plataforma mundial de música y entretenimiento, TIDAL, estuvo al frente de ello. TIDAL ha proporcionado a los artistas una plataforma que muestra su creatividad y arte sin restricciones.

Experimente el comunicado multimedia interactivo en: http://www.multivu.com/players/English/8011251-tidal-2016-year-of-exclusives [http://www.multivu.com/players/English/8011251-tidal-2016-year-of-exclusives]

Atravesando el bullicio, TIDAL no solo ha lanzado discos en exclusiva como Lemonade, ANTI y The Life Of Pablo, sino que también ha emitido en directo por stream algunos de los eventos más completos, como la presentación del show de moda Yeezy Season 3 de Kanye West en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, además del show de moda en directo Fenty X Puma de Rihanna desde París, Francia.

TIDAL ha llevado a cabo actuaciones icónicas de forma directa a los suscriptores y aficionados con stream en directo y entradas de Demi Lovato & Nick Jonas, Bon Jovi, Rick Ross, Ms. Lauryn Hill y más. Los suscriptores podrán sintonizar sus 39 streams en directo y asistir a docenas de eventos y festivales en todo el mundo. Se han otorgado más de 180.000 entradas por medio de TIDAL, incluyendo reuniones íntimas y saludos de los suscriptores con artistas como Blood Orange, Usher, Juicy J, CNCO y más.

Con 32 discos en exclusiva disponibles en la plataforma durante el año 2016, TIDAL es la única plataforma de streaming que es el hogar de iconos como Prince, JAY Z y Beyonce. A los artistas les atrae el compromiso de la plataforma que apoya a los artistas y que proporciona a los aficionados la música que quieren compartir. TIP, The Dead Weather, Damian Marley, Fat Joe, Vic Mensa y la estrella emergente de TIDAL, Tabi Bonney, han contribuido con más de 45 videos musicales lanzados en exclusiva durante el año.

Para conectar a los artistas con sus seguidores de forma que van más allá de los lanzamientos de música estándares y giras, TIDAL ha apoyado el lanzamiento de documentales y contenido detrás de las cámaras que proporciona una vista acerca de la creación de un disco, video musical, gira, etc. Desde Rick Ross hasta Nick Jonas, pasando por 21 Savage, TIDAL ha lanzado más de 90 videos. Adicionalmente, artistas, famosos, atletas y marcadores de tendencias, como JAY Z, Jeremy Scott, June Ambrose, Angie Martinez, Enrique Iglesias, Justise Winslow, Brett Eldredge, Solange, Rae Sremmurd y más han creado más de 150 listas de reproducción exclusivamente para TIDAL.

TIDAL sigue estando comprometida de cara al apoyo de los fines filantrópicos de sus artistas, y el año pasado se asoció con TIP, Lil Wayne y más para conseguir fondos de cara a organizaciones. Con conciertos caritativos como TIDAL X 1015, TIDAL ayuda a los artistas a encender una luz sobre las causas y movimientos que les importan más. Dispone de una habilidad única para conseguir un impacto social a escala mundial.

ACERCA DE TIDALTIDAL es una plataforma global, experimental y de entretenimiento creada para fans, directamente por artistas de todo del mundo. Miembros de TIDAL pueden disfrutar de contenido exclusivo que directamente conecta al artista con sus fans en distintas maneras. El servicio ofrece sonido de alta definición, misma calidad del CD, HD video, y la oportunidad de descubrir nuevos talentos a través de TIDAL Rising y vivir experiencias únicas a través de TIDAL X. TIDAL está disponible en más de 52 países, con un catálogo de más de 42,5 millones de canciones y 140.000 videos de alta calidad. Para más información visite la página web www.tidal.com [http://www.tidal.com/].

Siga a TIDAL a través de http://facebook.com/tidal [http://facebook.com/tidal], http://twitter.com/tidalhifi [http://twitter.com/tidalhifi] y https://instagram.com/tidal/ [https://instagram.com/tidal/]

http://photos.prnewswire.com/prnvar/20150904/263788LOGO [http://photos.prnewswire.com/prnvar/20150904/263788LOGO]

Logo -- http://photos.prnewswire.com/prnh/20150904/263788LOGO [http://photos.prnewswire.com/prnh/20150904/263788LOGO]

CONTACTO: CONTACTO: press@tidal.com

Sitio Web: https://www.multivu.com/players/English/8011251-tidal-2016-year-of-executives/image/hero-null-HR.jpg/

PUBLICIDAD