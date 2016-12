COMUNICADO: ClinicAll Sistema de control a través del movimiento de los ojos

Hay muchas personas que dependen de modernas ayudas de comunicación para poder interactuar con ordenadores. Los dispositivos con accesibilidad asistida muchas veces son imprescindibles, dado que para algunos pacientes representan la única posibilidad de participar en el mundo de los medios de comunicación modernos o de comunicar con otras personas.

Para pacientes afectados por enfermedades como la esclerosis múltiple, debilidad muscular, espasticidad, ELA u otras enfermedades neuromusculares que merman de forma significativa su movilidad, ClinicAll también ofrece los Bedside Terminals con sistema de control a través del movimiento de los ojos. Mediante un módulo con una cámara especial se detectan y analizan los movimientos de los ojos del paciente. Un software especial en los terminales los transforma en tiempo real en comandos de control para el cursor. Mediante un parpadeo o simplemente manteniendo brevemente la mirada en el botón, y en función de la configuración deseada, se desencadena un clic del ratón (autoclic).

Junto con un teclado en pantalla o software de comunicación especial, el paciente también podrá redactar textos y activar la emisión de voz para poderse comunicar con otras personas. Los terminales ClinicAll Bedside pueden equiparse fácilmente con cualquier software habitual de este tipo gracias al sistema operativo Windows.

La necesidad de recalibraciones periódicas para el módulo se ha podido reducir a un mínimo, aumentando así su facilidad de uso.

El control a través del movimiento de los ojos se puede montar directamente debajo de la pantalla en cualquier ClinicAll Bedside Terminal mediante un sistema de fijación magnética. De esta manera no obstaculiza de ningún modo el manejo del aparato, es decir, que puede seguir siendo utilizado por el personal de enfermería o los médicos de forma normal. En caso de necesidad, el módulo con control a través del movimiento de los ojos también se puede cambiar en cualquier momento a otro terminal Bedside.

ClinicAll también suministra sus Bedside Terminals para usuarios particulares, por ejemplo, cuando los familiares cuidan a sus pacientes en casa durante un tiempo prolongado. En estos casos, el control visual también representa un enorme alivio para algunos grupos de pacientes, dado que permite la comunicación diaria y puede mejorar considerablemente el bienestar del paciente.

