COMUNICADO: La rueda de prensa "China Athletes Business Value Index for Chinese Athletes" se celebró el 17 de diciembre

BEIJING, 26 de diciembre de 2016 /PRNewswire/ -- Una rueda de prensa titulada "Indice de Valor Comercial" sobre el tema de "Stars Allianz Index y Nuevo Valor" que se organizó conjuntamente por la China Youth Care Foundation y Stars Allianz of Sports and Media (Beijing) Co.Ltd. tuvo lugar en el International Exchange Center of Communication University of China el 17 de diciembre de 2016.

Las comunidades deportivas de todo el mundo, agencias de marketing reconocidas, instituciones de publicidad y RR PP y empresas como Marketing Institute of CEIBS, la Swedish China Friendship Association, la mayor compañía mundial de RR PP Weber Shandwick, Ogilvy Beijing Group, TTD Sports, Mailman Group, Wayforward Advertising, ANTA Sports, Mengniu Dairy, Sidney Oliveira, Wilson, Coca-Cola, etc., asistieron a esta conferencia.

El fundador de Stars Allianz Sports, el doctor Li Feng, dieron un discurso sobre "Star Index & New Value" después de que el tema se introdujese por el famoso presentador deportivo de la CCTV, Zhang Bin. El discurso de Li, que giró en torno a lo que el Stars Allianz 5A Index aportará a toda la industria deportiva, dejó una profunda impresión en todos los presentes.

Esperamos que el valor del 'Stars Allianz 5A Index' puede ayudar a promover el desarrollo de la industria del deporte, mejorar las vidas de los atletas e impulsar más atención de los medios para ayudar a que el mercado crezca. Utilizando los valores y metodología del índice, podemos hacer posible guiar selecciones, controlar y posicionar con precisión, realizar valor e impulsar el desarrollo sano. Este sistema representa los tres elementos más críticos en el mercado, de la siguiente forma:

1. Demandas públicas para el consumo de deporte

2. Demandas de marketing deportivo de los gestores de marcas

3. Valoración de los atletas de sus propios valores y demandas de su planificación profesional

En el foro del 'Star Index & New Value', los huéspedes de los diferentes campos del deporte mundial compartieron sus opiniones.

El señor Gao, director general de Volleyballworld, mencionó que el Guoan FC está confuso sobre el precio del valor comercial de los futbolistas y los activos intangibles del club. Sin embargo, la exploración útil del 'Stars Allianz 5A Index' inyecta sangre fresca en la industria.

El consejero delegado de Stars Allianz Sports, Zhang Sen, dijo que como primer índice comercial para estrellas del deporte en China, el 'Stars Allianz 5A Index' desempeñará un papel positivo para mejorar la ecología en la industria del deporte.

