COMUNICADO: El Foro de Shanghai trata el tema del desarrollo responsable con el medio ambiente

El profesor de la Universidad Tongji y experto en ciencias empresariales You Jianxin habla sobre cómo el desarrollo del nuevo transporte público que tiene en cuenta el medio ambiente es el primer paso

SHANGHAI, 26 de diciembre de 2016 /PRNewswire/ -- You Jianxin, profesor de la School of Economics & Management, Tongji University, y uno de los expertos en ciencias empresariales líder en China, asistió al 12(th) China (Shanghai) Service Outsourcing International Forum (2016) - Innovation & Entrepreneurship in the Field of Sustainable and Environmentally Responsible Transportation, donde dio una conferencia sobre la importancia del transporte público sostenible y responsable con el medio ambiente. Su mensaje fue: basándose en el deseo en nombre de cada ser humano de vivir en un entorno saludable y tener acceso a un estilo de vida saludable, señaló las dos palabras clave que necesitan ser parte de la conversación al discutir el transporte y eso supone tener en cuenta la responsabilidad por el medio ambiente: ecología y hábitos.

Ecología: Como mínimo, tres aspectos principales de la infraestructura subyacente necesitan analizarse de cerca: el físico (la red de transporte, los vehículos en sí y el papel de Internet), el sistema general (estableciendo sistemas que garantizan el desarrollo verde y el desarrollo de un ecosistema orientado al mrcado que fomenta el transporte sostenible) y el cultural (concienciando a las personas de la importancia de adoptar un estilo de vida responsable con el medio ambiente y llegando a una definición que lo que significa adoptar un estilo de vida responsable con el medio ambiente basado en el consenso. Por ejemplo, si el desarrollo y adopción de nuevos vehículos de energía puede server como guía que defina los estándares del bajo consumo energético y las bajas emisiones, o lo que serían las reglas que definen el desarrollo de éxito y despliegue de una red de transporte inteligente).

Hábitos: El fomento de los hábitos que conducen a una conducta responsable con el medio ambiente entre las personas, grupos y organizaciones. El transporte sostenible está estrechamente vinculado a los hábitos de conducta de personas y organizaciones. Sin embargo, esto necesitará pasar por un proceso que mejora la concienciación y el desarrollo de los hábitos de conducta. Por ejemplo, ¿puede el transporte público convertirse en la primera opción para la amplia mayoría del público viajero? ¿Pueden los vehículos de bajo consumo energético y de baja emisión ser la preferencia para la mayoría de compradores de coche al decantarse finalmente por una compra? Los esfuerzos están claramente en marcha para acelerar este proceso, alcanzar el transporte sostenible y expandir el transporte ecológico. Cambiar los hábitos de transporte y empresa de las personas y que los gobiernos hagan lo mismo puede ayudar a la población general a tomar la decisión de adoptar un estilo de vida más sano y a hacerlo más pronto que tarde.

En relación con la discusión anterior, es necesario reconocer que el transporte sostenible y el transporte ecológico se originan a partir de las expectativas generales para un estilo de vida más saludable. Las personas afrontan retos sin precedents cuando toman la opción de adoptar un estilo de vida más sano, ya que deben cambiar su actual conducta a escala individual y organizacional. Es conveniente que los gobiernos desempeñen un papel de liderazgo en fomenter y apoyar los cambios en la condycta, como ofrecer un medio ambiente competitivo pero justo para el desarrollo del transporte sostenible y ecológico, imponiendo un alto coste de los vehículos de altas emisiones y en cualquier sistema, red o infraestructura que consuma altas cantidades de energía prejudicial, y reduciendo los riesgos innecesarios par alas compañías innovadoras que invierten en desarrollo verde. Esta es la concienciación que se necesita como primer paso para que el mundo adopte un estilo de vida más sano.

