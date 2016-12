COMUNICADO: La internacionalización de la formación Tongji SEM bajo la estrategia nacional "One Belt One Road"

SHANGAI, 23 de diciembre de 2016 /PRNewswire/ -- En diciembre de 2016 se celebró con éxito la 8th International Advisory Committee Meeting, School of Economics and Management de la Tongji University. Responsables gubernamentales influyentes, empresarios, directores generales de universidades, decanos, prestigiosos expertos en los campos de la economía y gestión, nuevos facultativos y representantes de estudiantes estuvieron presentes para proporcionar consultoría de cara a la toma de decisiones vital para la planificación de desarrollo a largo y medio plazo de SEM, además de las proposiciones de ofrecimiento para la estrategia de desarrollo de SEM.

Foto -- http://mma.prnewswire.com/media/452186/Tongji_University_SEM.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/452186/Tongji_University_SEM.jpg]

El profesor GU Xianglin, vicepresidente de la Tongji University, otorgó un reconocimiento completo a los logros de SEM dentro de las acreditaciones y desarrollo internacionales: "SEM ha creado un conocimiento de gestión y desarrollado a destacados profesionales para la sociedad que son capaces de resolver los problemas prácticos con destacadas responsabilidades sociales, sobre todo dentro de los campos de desarrollo urbano y gestión de servicio". El profesor JIN Fu'an resumió el desarrollo de SEM durante el año anterior en relación al nuevo reclutamiento de facultados, investigación del rendimiento científico, contribuciones sociales, alumnos, cooperación internacional y clasificaciones. El profesor JIN respondió además acerca de los temas surgidos por medio de los miembros del comité de asesoramiento durante el año pasado dentro del marketing, en el que la escuela estableció su propio departamento de marketing. Cuando la escuela consiguió las acreditaciones EQUIS y AACSB, cientos de medios extranjeros y locales informaron sobre esta gran noticia. SEM ha recibido en 2016 el premio "Best Contribution for CSR Spread" otorgado por PR Newswire.

El panel de debate estuvo centrado en la internacionalización de la formación SEM bajo la estrategia nacional "One Belt One Road". El profesor CHEN Song presentó primero el historial de su estrategia nacional denominada "One Belt One Road" y la voluntad de SEM de ayudar a enseñar y formar a los profesionales familiares para las compañías internacionales y de China. El profesor REZA compartió los programas de Babson en China, Rusia y la India, que proporcionaban a los estudiantes la visión global y capacidad de hacer frente a las comunicaciones entre culturas. El profesor WANG Guangbin sugirió que SEM debería trabajar junto a las grandes compañías de propiedad estatal, como China Railway, que necesitaban a profesionales administrativos al tiempo que establecía su negocio de ultramar. LI Ruicheng destacó que sería muy apreciado contar con un equipo académico de SEM para proporcionar consultoría a las compañías. El profesor HUO Jiazhen asesoró entorno al SEM IEDP Program para suministrar formación de gestión a los empleados con un historial de ingeniería en las compañías extranjeras. SHEN Xuejun compartió la experiencia de SIMENS para colaborar con las compañías de Malasia y Bangladesh en relación a que un historial cultural extranjero básico y de normativo local debería aprenderse antes de comenzar los negocios para asegurar una comunicación perfecta.

