COMUNICADO: El test sanguíneo Immunoxpert(TM) de MeMed distingue entre infecciones bacterianas y víricas en niños

-- Lancet Infectious Diseases publica un estudio independiente de doble ciego que valida la capacidad del test sanguíneo Immunoxpert(TM) de MeMed para distinguir con precisión entre infecciones bacterianas y víricas en niños

El uso de ImmunoXpert tiene el potencial de mejorar el tratamiento del paciente y

reducir la resistencia al fármaco debido al uso excesivo de antibióticos

ImmunoXpert sobresalió significativamente en test rutinarios

MeMed Ltd. ha anunciado hoy la publicación de Lancet Infectious Diseases de los resultados de OPPORTUNITY [http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099 (16)30519-9/fulltext ], un estudio clínico de doble ciego, externo, multicentro e internacional en niños dirigido por el University Medical Center, Utrecht. OPPORTUNITY cumplió su conclusión primaria, confirmando independientemente que el nuevo test sanguíneo de MeMed, ImmunoXpert, distingue con precisión entre infecciones bacterianas y víricas en niños. ImmunoXpert también demostró sobresalir significativamente en los test rutinarios.

"Los resultados van más allá de nuestras expectativas", dijo el profesor Louis J. Bont, MD, PhD, Division of Pediatric Immunology and Infectious Disease, University Medical Center, Utrecht, Países Bajos, e investigador jefe. "Confirmamos independientemente que el test es altamente preciso en niños, con un diagnóstico significativamente mejor en comparación con cualquiera de los test rutinarios que utilizamos hoy. Tiene el potencial de ayudarnos significativamente a reducir el uso excesivo de antibióticos y combatir la resistencia bacteriana. Por lo que sabemos, este es el primer estudio de validación prospectivo para un ensayo diagnóstico entre las infecciones bacterianas y víricas que era de doble ciego".

"MeMed corrió el riesgo poco habitual de permitir que los expertos líderes evaluasen de manera independiente sus tests de una manera de doble ciego. Estamos encantados de que los nuevos resultados corroboren los hallazgos de nuestro estudio previo CURIOSITY [http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0120012 ]", dijo Eran Eden, PhD, consejero delegado de MeMed. "Este es otro hito importante en nuestros continuos esfuerzos por generar una evidencia clínica de la más alta calidad para apoyar nuestros tests".

"A diferencia de diagnósticos más tradicionales, que se centran en identificar virus o bacterias que causan enfermedades, ImmunoXpert mira en el sistema immune, donde identifica marcadores que indican si el paciente lucha contra una infección bacteriana o vírica", dijo Kfir Oved, MD, PhD, director de tecnología de MeMed. "Este enfoque basado en el sistema immune supera las inherentes limitaciones de muchas herramientas de diagnóstico tradicionales. Es precisa y rápida y puede diagnosticar infecciones que no son fácilmente accesibles, como la neumonía".

El estudio evaluó a 577 niños entre 2 y 60 meses con infecciones en el tracto respiratorio bajo o fiebre sin un origen. ImmunoXpert fue altamente preciso en distinguir entre infecciones bacterianas y víricas claras con una sensibilidad del 88 %, una especificidad del 93 % y un valor predictivo negativo del 98 %. ImmunoXpert sobresalió en los tests rutinarios, reduciendo el número de casos en los que las infecciones víricas fueron diagnosticadas erróneamente como bacterianas, por más del 50 %. Estos hallazgos muestran el importante potencial de ImmunoXpert para ayudar a la reducción de prescripciones antibióticas innecesarias.

Las infecciones bacterianas y víricas a menudo son clínicamente indistinguibles, conduciendo a un uso excesivo de antibióticos y contribuyendo a la propagación de la resistencia antibiótica, que según la Organización Mundial de la Salud, está alcanzando proporciones de crisis.[1] Paradójicamente, la incapacidad para diferenciar rápidamente infecciones también resulta en la infrautilización de antibióticos, estimado en el 20-40% de todas las infecciones bacterianas, poniendo a los pacientes en riesgo de complicaciones y aumentando los costes sanitarios.[2] [http://citationID ] Un test que puede distinguir rápidamente y con exactitud entre infecciones bacterianas y víricas tiene el potencial de mejorar el tratamiento del paciente ofreciendo a los médicos información para ayudar y apoyar las decisiones médicas y reducir el uso excesivo o insuficiente de los antibióticos.

MeMed continúa colaborando con líderes de pensamiento clínicos en una serie de estudios clínicos multicentro, reclutando a más de 10.000 pacientes, y tiene planes en marcha para realizar estudios clínicos en EE. UU. en 2017. La compañía se está asociando con partes implicadas internacionales de la industria y el gobierno para facilitar la disponibilidad global de sus tests.

Acerca de MeMed MeMed se dedica a mejorar las vidas de los pacientes a través de investigación, desarrollo y comercialización de tests pioneros que controlan el estado inmune del organismo. Sus test decodifican las distintas respuestas del sistema immune a diferentes estados de salud y enfermedad. La compañía se centra en ofrecer soluciones de diagnóstico rápidas, precisas y accionables para enfermedades infecciosas precisas y desórdenes inflamatorios en el hospital y la comunidad. Su primer test, ImmunoXpert, ha demostrado la capacidad de detectar con precisión si un paciente tiene una infección bacteriana o vírica, con el objetivo de empoderar a los médicos a tomar decisiones de tratamiento con antibióticos mejor documentadas. ImmunoXpert está aprobado para uso clínico en la Unión Europea, Suiza e Israel. Está actualmente en distribución piloto en estos territorios con un lanzamiento comercial más amplio en marcha. El test de segunda generación de MeMed para las pruebas rápidas (en minutos) en el punto de atención médica está en desarrollo. Para información adicional, visite http://www.me-med.com.

1. WHO | WHO Director-General briefs UN on antimicrobial resistance at http://www.who.int/dg/speeches/2016/antimicrobial-resistance-un/en

2. Craig, J.C. et al. BMJ 340, c1594 (2010).





