COMUNICADO: Roche lanza cobas® CT/NG en los sistemas cobas® 6800/8800 en mercados que aceptan la Marca CE

El nuevo test de alto rendimiento ofrece muestras ampliadas y permite un aumento de la eficacia de laboratorio

PLEASANTON, California, 22 de diciembre de 2016 /PRNewswire/ -- Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) anunció hoy el lanzamiento de CE-IVD de cobas® CT/NG, para su uso en los sistemas cobas® 6800/8800 para la detección directa de ADN de Chlamydia trachomatis (CT) y/o Neisseria gonorrhoeae (NG) en personas sintomáticas y asintomáticas.

cobas® CT/NG es el primer permiso molecular CE-IVD para CT/NG que ha recibido demandas de pruebas en muestras anorectal y orofaríngea, proporcionando un acceso más amplio a una población de pacientes en alto riesgo. La inclusión de las pruebas de especímenes extragenitales es necesaria en algunas poblaciones de pacientes al tiempo que más de la mitad de las infecciones CT y NG pasan desapercibidas cuando solo se pruebas los especímenes urogenitales tradicionales.(1) Las demandas ampliadas se adhieren a las demandas de especímenes de orina de hombres y mujeres, recolectadas de forma clínica y en pacientes clínicamente instruidos que auto-colectan los especímenes de hisopos vaginales - todos ellos recopilados en los medios cobas® PCR - y en especímenes cervicales recolectados en la solución PreservCyt®.

"La adición de cobas® CT/NG a nuestro menú de los sistemas cobas® 6800/8800 crecientes proporcionan a los laboratorios la solución con el rendimiento más elevado para pruebas de CT/NG en el mercado", destacó Uwe Oberlaender, responsable de Roche Molecular Diagnostics. "La eficacia de cobas® CT/NG permite un rendimiento de ensayo excepcional, flujo de trabajo ejemplar y solución de pruebas extremadamente flexible, liberando al personal del laboratorio para que realice otras tareas, además de asegurar que los resultados precisos y rápidos se consiguen para que los médicos ayuden a mejorar el tratamiento de los pacientes".

Los sistemas cobas® 6800/8800 completamente automatizados ofrecen los tiempos más rápidos en resultados, el rendimiento más elevado y el tiempo más largo "sin operaciones manuales" disponible entre las plataformas moleculares automatizadas, proporcionando a los laboratorios una eficacia operativa mejorada y flexibilidad para adaptarse a las demandas de pruebas cambiantes.

Acerca de la clamidia La Chlamydia trachomatis es la enfermedad de transmisión sexual bacteriana más registrada (STD), con la prevalencia más elevada entre los jóvenes. El control rutinario para infección de clamidia en mujeres jóvenes se ha demostrado que reduce las tasas de infección y las consecuencias a largo plazo de la enfermedad no tratada, además de reducir la carga financiera del sistema de cuidado de la salud. Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recomiendan un control anual de la Chlamydia trachomatis para todas las mujeres sexualmente activas de menos de 25 años, y pruebas adicionales para mujeres embarazadas y las que están en factor de riesgo.

Acerca de la gonorrea La Neisseria gonorrhoeae es la segunda STD bacterial más comúnmente informada en Estados Unidos. Las infecciones en hombres son generalmente sintomáticas, motivando a los pacientes infectados a buscar la evaluación por medio de un médico para su identificación y tratamiento antes de la aparición de complicaciones graves. Las infecciones de gonococo en mujeres suelen ser asintomáticas y podrían no reconocerse de forma inmediata, pudiendo progresar hacia la enfermedad de inflamación pélvica, cicatriz de falopio, infertilidad y embarazo ectópico. Los controles a las mujeres sexualmente activas de menos de 25 años y a las que están en riesgo de infección son el objetivo de los programas de detección de éxito en Estados Unidos.

Acerca de los sistemas cobas® 6800/8800Los sistemas cobas® 6800 y cobas® 8800 son soluciones totalmente automatizadas, diseñadas para cribado de donantes de sangre, control de la carga vírica, pruebas de salud femenina y análisis microbiológicos. Están disponibles en versiones de media y alta capacidad de procesado. Basados en la tecnología PCR --galardonada con el premio Nobel --, los sistemas están diseñados para proporcionar una mayor automatización y capacidad de procesado con unos resultados más rápidos y proporcionan a los usuarios más flexibilidad analítica para aumentar la eficiencia general de los flujos de trabajo.

Los sistemas proporcionan hasta 96 resultados en menos de 3,5 horas y un total de 384 resultados con el cobas® 6800 y 960 con el cobas® 8800 en un periodo de 8 horas. Ambos sistemas permiten lotes mixtos, con lo que los laboratorios pueden realizar hasta tres pruebas diferentes en un mismo ciclo sin necesidad de clasificación previa de las muestras. Los sistemas también ofrecen hasta ocho horas (cobas® 6800) o cuatro horas (cobas® 8800) de "tiempo sin operaciones manuales" durante las cuales la interacción con el usuario requerida es mínima.

Si desea más información acerca de los sistemas, visite www.cobas68008800.com [http://www.cobas68008800.com/] o http://molecular.roche.com [http://molecular.roche.com/].

Acerca de Roche Roche es el pionero mundial en productos farmacéuticos y diagnosis centradas en el avance de las ciencias para mejorar la vida de las personas.

Roche es la mayor empresa biotecnológica del mundo y tiene medicamentos auténticamente diferenciados en las áreas de oncología, inmunología, enfermedades infecciosas, oftalmología y neurociencias. Roche también es el líder mundial en diagnóstico in vitro y diagnóstico histológico del cáncer, y se sitúa a la vanguardia en el control de la diabetes. La fortaleza combinada de los productos farmacéuticos y diagnosis bajo un mismo techo han hecho de Roche un líder en cuidado de salud personalizada - una estrategia que pretende encajar dentro del tratamiento adecuado para cada uno de los pacientes de la mejor forma posible.

Fundada en 1896, Roche continúa buscando las mejores formas de prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades y llevar a cabo una contribución sostenible a la sociedad. 29 medicamentos desarrollados por medio de Roche están incluidos en la World Health Organization Model Lists of Essential Medicines, entre ellos antibióticos, antimalarios y quimioterápicos que salvan vidas. Roche ha sido reconocida como grupo líder de la industria dentro de lo farmacéutico, biotecnología y ciencias de la vida durante siete años seguidos por medio de los Dow Jones Sustainability Indices.

The Roche Group, con sede central en Basilea, Suiza, realiza actividades en más de 100 países y en el año 2015 empleó a más de 91.700 personas en todo el mundo. En 2015, Roche invirtió 9.300 millones de francos suizos en I+D y registró unas ventas de 48.100 millones de francos suizos. Genentech, en Estados Unidos, es un miembro de propiedad completa de Roche Group. Roche es el accionista mayoritario de Chugai Pharmaceutical, Japón. Si desea más información visite la página web www.roche.com [http://www.roche.com/].

Todas las marcas usadas o mencionadas en este comunicado están protegidas por ley.

1. Recomendaciones de la detección basada en laboratorio de Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae -- 2014, recomendaciones e informes / Vol. 63 / No. 2, 14 de marzo de, 2014, 10-11.

