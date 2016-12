COMUNICADO: La marca de jazmín creada por el condado de Hengxian ha sido valorada en 18.000 millones de yuanes

-- El condado de Hengxian, la tierra del jazmín, creó una marca para el jazmín valorada en 18.000 millones de yuanes

NANNING, China, 22 de diciembre de 2016 /PRNewswire/ -- La conferencia de información de evaluación de valor de marca de China 2016 se celebró el 21 de diciembre por la China Brand Building Promotion Association, China Central Television, China Council for the Promotion of International Trade y China Appraisal Society. Según se dijo en la conferencia, la industria del té de jazmín y flor de jazmín del condado de Hengxian en la ciudad de Nanning, la región autónoma de Guangxi Zhuang en el sur de China, está valorada en 18.000 millones de yuanes en total.

El condado de Hengxian disfruta de la buena reputación de "una tierra de jazmín" y se considera como el centro de producción mundial para la flor de jazmín y el té de jazmín. La historia de plantar jazmín en el condado de Hengxian se remonta a hace 400 años. En los últimos años, el gobierno del condado de Hengxian intentó optimizar la estructura industrial. En la actualidad, hay 330.000 agricultores que plantan 10.000 mu de jazmín en el condado. La producción anual de las flores de jazmín es de unas 80.000 toneladas. Hay 130 fábricas de té de jazmín en el condado y unas 60.000 toneladas de té de jazmín se venden dentro y fuera de China. Se estima que la producción anual de flor de jazmín y té de jazmín del condado de Hengxian supone el 80 por ciento de la producción nacional y el 60 por ciento de la producción mundial. El condado de Hengxian se ha convertido en la mayor base de producción de flor de jazmín y té de jazmín en el mundo.

Para construir una mayor marca y expandir la venta de productos, el gobierno del condado de Hengxian intentó establecer un sistema diversificado de e-commerce, ayudando a las empresas locales a vender su producto a través de Internet. En 2015, el condado de Hengian se convirtió en el primer país en Guangxi en cooperar con el gigante del e-commerce, Alibaba, construyendo más de 500 estaciones de servicio de e-commerce en áreas rurales. En la actualidad, casi 100 empresas de té de jazmín basadas en el condado de Hengxian abren tiendas online en el Tmall de Alibaba.

Mientras tanto, el gobierno del condado de Hengxian intenta aprovechar su terreno rico en selenio para plantar productos agrícolas de alta calidad. El condado disfruta ahora de una serie de reputación como "Zona de demostración nacional para la agricultura moderna", "Tierra de China de agaricus bisporus", "Tierra de China de maíz dulce" y "Tierra de China de arroz con leche chino tradicional".

Enlaces a imágenes adjuntas: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=281529 [http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=281529]http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=281530 [http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=281530]

CONTACTO: CONTACTO: Sr. Ma, Tel: 86 10 63074558

PUBLICIDAD