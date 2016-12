COMUNICADO: La red de publicidad móvil Yeahmobi consigue unos 100 millones de dólares en fondos para su expansión

XI'AN, China, 22 de diciembre de 2016 /PRNewswire/ -- La red de marketing de rendimiento móvil Yeahmobi acaba de conseguir 639 millones de RMB (unos 100 millones de dólares), para impulsar su expansión mundial. La compañía con sede en Xi'an, China, ya tiene un valor de unos 5.000 millones de RMB (cerca de 720 millones de dólares).

Foto -- http://mma.prnewswire.com/media/451920/Yeahmobi.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/451920/Yeahmobi.jpg]

Los inversores de la financiación privada incluyen a Beijing Bohai Tongxin Private Equity Fund (120 millones de RMB), Nanjing Huawen Hongsheng Startup Investment Fund (100 millones de RMB), Shenzhen Qianhai Bochuang Private Equity Fund (60 millones de RMB) y otros 11 inversores más.

Los fondos se utilizan como capital de trabajo necesario en los negocios de publicidad móviles en compañías y ramas de filiales, además de actuar como fondo de reserva para los esfuerzos de M&A de la compañía dedicados a la consolidación de los activos de medios digitales. Como parte de la aspiración mundial de Yeahmobi, Yeahmobi planea mejorar las condiciones de mercado de capital favorable para buscar oportunidades de crecimiento mundiales. El objetivo principal de M&A será la actualización de la tecnología y construcción de presencia en algunos mercados de la compañía que complementan el alcance existente de Yeahmobi. De forma adicional, el movimiento posicionará a Yeahmobi de forma correcta para la próxima ola de consolidación industrial.

Lanzada en el año 2011, Yeahmobi es una plataforma de publicidad móvil inteligente diseñada para ayudar a las compañías de tecnología móviles a llegar a un crecimiento mundial, adquiriendo a usuarios activos y monetizando el inventario.

La compañía realiza operaciones en el campo de las aplicaciones de consumo, juegos móviles, e-commerce transfronterizo, finanzas de Internet, estilo de vida, viajes y otras industrias, desplegando una cobertura de nivel mundial. Yeahmobi genera más de 90 millones de activaciones mensuales en más de 200 países y regiones, con la visión de "alisar el mundo con la tecnología".

La anterior ronda de fondos de la compañía terminó en abril de 2016, consiguiendo 25 millones de dólares por medio del fondo de valores liderado por el gigante chino de la tecnología Xiaomi y su consejero delegado, Lei Jun.

En lo que respecta a los beneficios, la compañía indicó un resultado semestral en 2016 de 11 millones de dólares en beneficios netos de los 97 millones de dólares de ingresos, lo que supone un crecimiento destacado en las operaciones empresariales.

Yeahmobi acaba de ganar el premio Mobile Champion of China Channel Partner de Google, basándose en los estándares de rendimiento y criterios internacionales, incluyendo el volumen de tráfico, número de usuarios activos y alcance de servicio. En 2015, la compañía fue seleccionada "The Best Mobile Ad Service Premier Partner" y "The Fastest-Growing Premier Partner" de Google.

Yeahmobi cuenta con 320 empleados repartidos en oficinas de Xi'an, Pekín, Shangai, Shenzhen, Nueva Delhi, Berlín, Tokio y San Francisco.

CONTACTO: CONTACTO: Lily Jia, +86-187-9244-2711, lily.jia@yeahmobi.com

