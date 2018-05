Por primera vez una mujer al mando en la lucha contra el Estado Islámico

BE QUICK OR BE DEAD

Pero si dicen las femimarxistas que el gen de la violencia es exclusivamente masculino.



Que se lo pregunten a Carmena, que ya nos dio una charla unos días antes de que saltara la noticia del asesinato del niño Gabriel.



Me alegro que haya mujeres en primera linea de todo si lo valen (cupos no, pan para hoy y hambre para mañana) y si es del ejército me alegro doblemente. Eso es lo que pasa cuando uno no es machista, pero tampoco idiota...