Israel ataca docenas de objetivos iraníes en Siria tras sufrir el disparo de cohetes en los Altos del Golán

Por lo que acabo de decir parecería que Trump tiene razón, pero la verdad es más triste. EEUU parece el malo de la película y encima no obtiene nada. Arabia Saudí es un aliado de poco fiar, como demuestra el 11S y las conexiones con la doctrina wahabí. De Israel ya he hablado bastante.



A EEUU no le interesa ya seguir siendo el policía del mundo, porque tiene un déficit exterior gigante y en crecimiento. Cuando tenía superávit tenía sentido pagar la seguridad mundial, ahora rotundamente no. Con déficit exterior es ir a la ruina, tarde o temprano. Más bien temprano.



Mientras intenta poner orden en el mundo, los demás obtienen concesiones metiéndole palos en la rueda. Trump tiene muchas tareas en casa y debe cumplir su promesa principal. America First. No lo está haciendo.