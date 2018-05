La UE mantiene su compromiso con el acuerdo nuclear con Irán y no reactivará las sanciones

Trump retiró anoche a EEUU del pacto nuclear con Irán

El acuerdo fue firmado en julio de 2015 por varios países

El objetivo era reducir la cantidad de uranio enriquecido

La Unión Europea ha lamentado "profundamente" la retirada de EEUU del acuerdo nuclear con Irán y ha aclarado que sigue "comprometida con la plena y efectiva implantación" de dicho pacto, lo que implica que no reactivará las sanciones que fueron derogadas en el año 2015. De este modo, se desmarca de la decisión tomada por Trump, que ha provocado un fuerte rechazo, especialmente de sus aliados. Queman la bandera de EEUU en el Parlamento iraní.

"La UE está decidida a trabajar con la comunidad internacional para preservar" el acuerdo, ha subrayado la Alta Representante de Política Exterior, Federica Mogherini, en un comunicado difundido en nombre de los 28 Estados miembro.

En este sentido, ha recordado que el Consejo de Seguridad de la ONU avaló "unánimemente" la resolución que confirmó dicho acuerdo, en el que Bruselas sigue viendo "un elemento clave para la arquitectura global de no proligeración nuclear y para la seguridad de la región".

"Mientras Irán siga aplicando sus compromisos en materia nuclear, como ha hecho hasta ahora y así ha confirmado la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) en diez informes consecutivos, la UE seguirá comprometida con la plena y efectiva implantación del acuerdo", ha subrayado.

Mogherini ha admitido que el levantamiento de las sanciones fue una "parte esencial" del documento y ha tenido un "impacto positivo" en las relaciones económicas con Irán, por lo que desde la UE existe la voluntad de no volver a imponer castigos.

Reunión con Irán

Por otro lado, los ministros de Relaciones Exteriores de Francia, Alemania y Reino Unido se reunirán con representantes iraníes el lunes que viene, según ha informado Francia este miércoles. "Nos reuniremos con mis homólogos británico y alemán el lunes, y también con representantes de Irán, para considerar toda la situación", declaró el ministro francés Jean-Yves Le Drian a la emisora de radio RTL.

Además, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo iraní Hasan Rohani este miércoles para ratificar su compromiso por el acuerdo.

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este martes la retirada de su país del acuerdo nuclear iraní y el restablecimiento inmediato de sanciones económicas contra Teherán, una decisión condenada fuertemente por sus aliados europeos y elogiada por Israel y Arabia Saudita. "EEUU ya no hace amenazas vacías. Cuando hago una promesa, la cumplo", ha aseverado.

No obstante, era algo esperando, ya que Trump había deslizado en varias ocasiones que el acuerdo no era útil. De hecho, le dijo a Macron durante su visita a la Casa Blanca que el acuerdo era "horrible y un desastre". Las sanciones afectarán a sectores clave de la economía iraní, como el energético, el petroquímico o el financiero.

Irán no negociará y no se fía de Europa

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, ha dicho este miércoles que Irán no puede negociar con EEUU su influencia regional o sus programas de misiles balísticos y que no se fía de los países europeos para preservar el acuerdo nuclear. "Aceptamos el JCPOA (siglas en inglés del acuerdo nuclear) pero las enemistades (de EEUU) no se acabaron. Ahora están mencionando nuestra presencia en la región y nuestros misiles. En caso de que también aceptemos, empezarán a crear problemas con otro asunto", ha denunciado en un discurso publicado en su web oficial.

Sobre las declaraciones de Trump, Jameneí indicó que se esperaba la decisión y le acusó de decir durante su discurso "más de diez mentiras" contra Irán. "Este comportamiento estúpido y superficial no contradice lo que nosotros esperamos. Este comportamiento en la época de los anteriores presidentes (estadounidenses) también existía", ha aseverado.

Tras 20 meses de negociaciones, el acuerdo fue firmado en julio de 2015 por Irán, China, Francia, Rusia, EEUU, Reino Unido, Alemania y la Unión Europea como entidad supranacional. En dicho acuerdo, se recogía que Irán eliminaría gran parte de sus reservas de uranio enriquecido, de forma que el uso de la energía nuclear fuese solo para fines pacíficos.

