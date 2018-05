Trump retira a EEUU del pacto nuclear con Irán: "La promesa de Irán es una mentira"

Éste señor no es santo de mi devoción, pero cabe destacar que en su mandato no está haciendo nada más que lo que prometió. Quizás los que están asustados es porque nunca han visto un presidente que cumpla lo que prometió en campaña, de hecho, no ha hecho más reformas porque el senado no las ha amparado.



Si se fijan en lo que dicen en los medios todo es descontento y pérdida de confianza, pero si preguntan al ciudadano de a pie (como hay cientos de encuestas independientes), la popularidad de Trump ha aumentado y su respaldo idem.