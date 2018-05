Todas las claves del fenómeno Incel: el odio de los hombres que no logran tener sexo, detonante de varios asesinatos múltiples

Yo creo que no es tanto no tener relaciones sexuales, sobrevaloradas, a que cuando son rechazados lo sean de las formas mas grotescas y maleducadas. Pero en parte es cierto y normal que esto sea asi pues las mujeres normales, no digo ya las guapas o muy guapas si no las equivalentes fisicas de estos individuos, cuando salen de discotecas son "entradas" de forma continua lo que las lleva a pensar que son mujeres tremendamente hermosas, cuando no lo son, o simplemente ese es su juego: subirse el ego.



Ellas esperan al principe azul, que ni con toda la propaganda feminista desaparece el mito y pueden estar sin sexo AÑOS, pese a que nos pensemos que hoy en dia con las apps de ligoteo es mas facil.



Tenemos lo que nos merecemos en este momento donde todo se quiere ya, rapido y facil... donde solo cuenta la apariencia.