Una menor muere quemada viva en India tras denunciar una violación

Impusieron 100 flexiones y una multa a los acusados del delito

Los detenidos agredieron a los padres y quemaron su casa

Una chica de 16 años en India ha sido quemada viva después de que sus padres denunciaran ante los líderes tradicionales de su aldea, localizada en el estado de Jharjand, que había sido víctima de una violación, según ha comunicado la Policía local, citada por la cadena británica de noticias BBC.

Según las autoridades policiales, 15 personas han sido ya arrestadas por su supuesta implicación en el ataque. Al parecer, los ancianos del pueblo ordenaron a los dos sospechosos de haber violado a la joven a hacer 100 flexiones y a pagar una multa de unos 600 euros como castigo.

Al salir de la asamblea local enfurecidos, agredieron a los padres de la chica y después corrieron a la vivienda familiar y la prendieron fuego, causando la muerte de la joven, según ha informado The Hindustan Times.

Según ha declarado el inspector general de Policía del distrito de Chatra, Ashish Batra, los hombres, "enfurecidos por el veredicto del panchayat (asamblea) acabaron en un altercado con los familiares de la víctima y los sabios del pueblo. Poco después corrieron a la casa de la chica y la prendieron fuego, quemándola a ella dentro".

Raptada de camino a una boda

De acuerdo con la Policía la joven fue raptada de camino a la boda de un familiar en una localidad cercana, arrastrada a un bosque cercano y violada por varios hombres antes de ser liberada. No obstante, hasta que no se consigan los datos de la autopsia las autoridades no podrán determinar si la menor fue violada por un hombre o por varios.

La Policía india ha reconocido que los casos de violación declarados no han dejado de aumentar, hasta registrar casi 35.000 en 2015, desde la violación en grupo de una estudiante en un autobús de Nueva Delhi hace seis años, un punto de inflexión que ha cambiado la mentalidad de la población a la hora de denunciar lo que hasta entonces era un férreo tabú.

