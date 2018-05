Escocia, primer país en instaurar un precio mínimo al alcohol para reducir el consumo

Los gobiernos quieren esclavos fiscales que no se emborrachen ni mueran prematuramente, es decir nos quieren sobrios pagando impuestos hasta los 80 o 90 años como mínimo, y la realidad es que ya se hace difícil ir a trabajar para únicamente pagar impuestos no estando borracho.



Este estado niñara ya resulta repugnante y al final lo que crearan serán indigentes. Sin duda que el Estado moderno socialistoide da cada vez más asco no solo por la corrupción y el clientelismo, sino porque se empecha en regularle la vida a todo el mundo.