Trump arremete contra la UE y dice que se creó para "aprovecharse" de EEUU

La UE es el ensayo o primera piedad de la materialización del Nuevo Orden Mundial, es decir, el lograr un sólo país , una sólo gobierno, una sola moneda, una sola religión, y un solo número clave: el 666. Ya sé que todo esto suena a escena apocalíptica pero nadie trata de demostrarme de que estoy equivocado, y de que, contrariamente, se trabaja activamente hacia el bienestar de la humanidad; que todo el mundo viva feliz y contento, sin guerras ni privaciones, sujeto, eso sí, a la enfermedad y a la muerte porque para ello estamos en un valle de lágrimas. Frases cargadas de expresiones tales como "el interés general", derechos del niño, derechos humanos , etc, etc, las escuchamos todos los días, pero también comprobamos lo vacío que resultan al comprobar cómo se reduce a escombros a países antes prósperos tales como Libia, Irak, Afganistán, Siria, y en estudio otros que ya imaginamos, por el hecho de resistirse a pasar por el aro. ¿ Y qué decir de Bangladesh, Somalia, Sudán, y no sé cuántos más países africanos cuyos habitantes, acuciados por el hambre, se ven obligados a vagar miles de millas por los desiertos en demanda de las puertas del, para ellos, paraíso europeo rodeado de alambradas y del extenso foso del Mediterráneo donde han de perecer decenas de miles de ellos tras burlar el filtro de los traficantes de esclavos auspiciado por aquellos. ¿ Y las mujeres y niñas ? : más le valiera no haber nacido.



Ignorantes de la suerte de estos desgraciados nosotros seguimos aquí cómodamente, en nuestro palacio de cristal, pendientes solamente de lo que nos ofrecen los depredadores para nuestra distracción : fiestas, futbol y sexo.