"La renegociación del TLCAN crea incertidumbre, pero no está afectando a la economía"

"Ya hemos lanzado las negociaciones para un acuerdo con Mercosur"

El embajador de Canadá en España, Matthew Levin, se encuentra en plena campaña de promoción y divulgación del acuerdo comercial CETA, y recibe a elEconomista en la sede de la Embajada en Madrid, para tratar los aspectos más relevantes del tratado.

¿Contribuirá el CETA a la relación política entre Canadá y la UE?

La relación entre Canadá y la UE no es nueva, pero en los últimos años nos hemos identificando cada vez más como socios estratégicos prioritarios. De hecho, en la negociación de este tratado que comenzó hace siete años ha estado acompañado de un acuerdo paralelo que se ha denominado Acuerdo de Asociación Estratégica, que va a aportar una infraestructura de encuentro y diálogo político.

¿Qué aspectos relevantes serán tratados?

Nos hemos comprometido a mantener un diálogo a nivel ministerial sobre cambio climático, también sobre derechos humanos, además de un encuentro anual para tratar temas energéticos, encabezado por los diferentes ministros canadienses y comisarios europeos.

¿Cómo está avanzando la renovación del TLCAN?

Nuestra visión del proceso es la de salir con un acuerdo aún más moderno, más ambicioso en el plano comercial, más progresista y con una atención más especial en protección del medio ambiente, derechos de los trabajadores e incluso un capítulo de género pensando en la mujer, como hicimos en el último acuerdo con Chile, y que nos gustaría incluir en TLCAN. Estamos en la mesa de negociación comprometidos con un resultado, pero no sé cuál será. La situación es complicada pero sentimos una dinámica positiva en la negociación. Pero Canadá tiene una relación con EEUU no solo comercial ya que compartimos territorio, historia, medio ambiente y haremos todo lo posible para convencerles de que esta visión del mundo es la más conveniente.

¿Se nota en la economía la fase de renegociación del TLCAN?

No se está notando ninguna consecuencia en la economía porque el tratado sigue funcionando. En las dinámicas económicas de los países que están en el acuerdo no hemos visto ningún impacto, como en los niveles de empleo. Ahora bien, una renegociación siempre atrae la atención, crea cierta incertidumbre, y puede tener efectos en planes de inversión a largo plazo. Pero si vemos los datos macro de Canadá siguen fuertes, el país con mayor tasa de crecimiento de los últimos diez años del G7 y el ritmo de PIB y creación de empleo es fuerte, por lo que no se ve ningún impacto en la economía real.

¿Existen similitudes entre el caso de Quebec y el de Cataluña?

Hemos visto muchos comentarios comparando la situación de Canadá con lo que ocurre en Barcelona, comparándolo con Montreal, y la situación es diferente, cada una con sus propias características. En cuanto a Montreal y si uno mira las décadas pasadas, han habido altibajos con periodos de expansión y de contracción. Es verdad que en cierto momento las empresas dejaron Montreal y trasladaron su sede social con parte de su oficina y su personal a otras partes de Canadá. Pero si uno analiza los datos, la mayoría de esos desplazamientos ocurrieron en los años 70, y no en los 90, cuando se produjo el segundo referéndum y era el momento álgido del debate independentista en Quebec. Si bien es cierto que las empresas que salieron por diferentes razones en los últimos años no han vuelto, es verdad también que hoy Quebec es una región que tiene una economía fuerte, dinámica e innovadora. De hecho, a nivel de Canadá, Quebec destaca como lugar de desarrollo económico fuerte, como en el sector aeroespacial, uno de los cinco más importantes del mundo.

¿Cómo valora el acuerdo entre Mercosur y la UE? ¿Qué intereses tiene Canadá en Latinoamérica?

La continuidad del acuerdo TLCAN no quita los intereses que tenemos en aumentar los lazos comerciales con Latinoamérica. Ya tenemos acuerdos con Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras, y es una red que queremos ampliar, al igual que la UE, que está muy avanzada en su negociación con Mercosur. Esta es otra conversación que nosotros hemos empezado. Hemos lanzado oficialmente en marzo las negociaciones sobre un acuerdo con Mercosur. Ahora, la UE ha avanzado mucho en esta negociación, nosotros estamos en una fase menos avanzada, aunque con un interés por nuestra parte muy firme.

¿Qué supone el CETA en el marco internacional actual?

El CETA es un nuevo marco de comercio abierto y progresista que corresponde al siglo XXI. Equilibra el dinamismo económico internacional con la idea de responsabilidad compartida para asegurar que todos los sectores de nuestras poblaciones se beneficien de la apertura económica.

PUBLICIDAD