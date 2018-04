Trump defiende su "histórica" reforma fiscal en el Día de los Impuestos en EEUU

Este martes 17 de abril es el 'Día de los Impuestos' en Estados Unidos, el último día en que los norteamericanos pueden presentar sus declaraciones de impuestos ante el gobierno federal. Y el presidente estadounidense, Donald Trump, no ha desaprovechado la oportunidad de ensalzar sus medidas económicas, especialmente su reforma fiscal, para aupar su valoración entre la opinión pública en momentos de asedio constantes por diversas causas judiciales.

Así, en un artículo publicado en el diario USA Today, Trump ha subrayado que 2017 es el último año en que sus conciudadanos tendrán que someterse a un "código tributario oneroso, complejo y extremadamente injusto" y que a partir de ahora "muchos americanos realizarán su declaración de impuestos en una única hoja de papel". "Pusimos a América Primero e hicimos nuestro código fiscal más justo y más simple", señaló.

El inquilino de la Casa Blanca ha enumerado las principales ventajas de la reforma fiscal aprobada en diciembre en el Parlamento - "sin un solo voto demócrata" -, como las deducciones a determinados colectivos o el fin del "cruel mandato individual del Obamacare" - que obligaba a que los ciudadanos tuvieran un nivel mínimo de cobertura sanitaria. En esta misma línea ha tuiteado este martes celebrando que tantos estadounidenses "vean los beneficios de la ley de recorte de impuestos".

So many people are seeing the benefits of the Tax Cut Bill. Everyone is talking, really nice to see!