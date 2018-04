Trump ordena revisar el Servicio Postal tras sus ataques a Amazon

El presidente estadounidense Donald Trump ha ordenado la creación de un equipo de trabajo para revisar las prácticas comerciales en el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés), medida que podría afectar uno de los objetivos corporativos favoritos del presidente: Amazon.com.

"El USPS se encuentra en una senda financiera insostenible y debe reestructurarse para evitar un rescate financiado por los contribuyentes", dijo el presidente en un decreto ejecutivo que se dio a conocer el jueves por la noche. El decreto estipula un análisis de los precios, las políticas y los costes de la fuerza laboral del Servicio Postal. La compañía fundada por Jeff Bezos acusaba la decisión en bolsa y perdía los 1.450 dólares.

El Servicio Postal ha perdido más de 65.000 millones de dólares en la última década debido a que los estadounidenses transmiten cada vez más mensajes en línea, de acuerdo con el decreto ejecutivo. El equipo de trabajo estará dirigido por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, o su designado, de acuerdo con el decreto.

En una serie de mensajes de Twitter, Trump ha acusado a Amazon de arrebatar al Servicio Postal recursos que no puede permitirse perder. Los ataques sostenidos de Trump contra una de las compañías más grandes del mundo han perjudicado el precio de las acciones de Amazon y han planteado interrogantes sobre la interferencia del Gobierno en el sector privado.

I am right about Amazon costing the United States Post Office massive amounts of money for being their Delivery Boy. Amazon should pay these costs (plus) and not have them bourne by the American Taxpayer. Many billions of dollars. P.O. leaders don't have a clue (or do they?)!