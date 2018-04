Macron: "Tenemos pruebas de que el régimen sirio utilizó armas químicas"

EEUU, Francia y Reino Unido estudian un posible ataque conta Al Asad

El presidente francés, Emmanuel Macron. Foto: EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha afirmado este jueves que dispone de pruebas de que se usaron armas químicas en el ataque al enclave opositor de Duma y que fueron usadas por el régimen de Bachar al Asad, por lo que reiteró su intención de atacar al país. "Tenemos pruebas de que se utilizaron armas químicas y que fue el régimen quien las utilizó", ha asegurado Macron en la televisión TF1.

El 7 de abril, la localidad de Duma sufrió un ataque supuestamente perpetrado con armas químicos que acabó con la vida de unas 70 personas, según fuentes rebeldes. Estados Unidos ha culpado al régimen sirio de ser el responsable del ataque. Tanto el Gobierno de Damasco como Rusia han negado cualquier responsabilidad en el ataque e incluso han puesto en duda que haya tenido lugar.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que "nunca" ha desvelado "cuándo" se producirá el ataque militar norteamericano en Siria como represalia al ataque químico de Duma del 7 de abril, al tiempo que ha asegurado que esa operación militar podría ser "muy pronto" o "no tan pronto".

"Nunca dije cuándo tendría lugar un ataque en Siria. ¡Podría ser muy pronto o no tan pronto en absoluto!", ha asegurado el mandatario estadounidense, en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social Twitter. "En cualquier caso, Estados Unidos, bajo mi Gobierno ha hecho un gran trabajo para librar a la región de Estado Islámico. ¿Dónde está nuestro 'Gracias América'?", se ha preguntado Trump.

El mensaje del mandatario estadounidense de este jueves llega un día después de que él mismo emplazara la víspera a Rusia a "prepararse" porque Estados Unidos va a atacar con misiles "inteligentes" en Siria, en respuesta al ataque químico registrado en Duma.

May se prepara

La primera ministra británica, Theresa May, ha convocado para este jueves una reunión especial con sus ministros para estudiar la posibilidad de lanzar una operación militar conjunta con Francia y Estados Unidos en respuesta al ataque químico registrado en Duma el 7 de abril.

May ha convocado a los principales ministros de su Gobierno este jueves para una reunión especial en la que se analizará la respuesta de Reino Unido a lo que ella misma ha definido como un ataque bárbaro que no puede quedar sin respuesta.

Según la BBC, May está dispuesta a dar luz verde para que Reino Unido participe en una acción liderada por Estados Unidos sin conseguir primero la aprobación del Parlamento. "El ataque con armas químicas que tuvo lugar el sábado fue un acto un acto traumático y bárbaro", aseguró la 'premier' el miércoles ante la prensa. "Todas las indicaciones señalan que el responsable fue el régimen sirio", añadió.

Por su parte, el diario 'The Daily Telegraph' ha señalado que May ha ordenado a los submarinos británicos aproximarse para llegar a la distancia de alcance de Siria y estar preparados para un eventual ataque contra las Fuerzas Armadas sirias.

May no está obligada a conseguir el respaldo del Parlamento antes de poner en marcha una intervención militar pero, desde que se sumó a la invasión militar de Irak en 2003, el Gobierno ha cumplido este trámite por una convención constitucional no vinculante y lo ha hecho con los despliegues posteriores en Libia y en Irak.

