Trump agradece a Xi su apertura comercial: "Haremos grandes progresos juntos"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha lanzado este martes un mensaje de agradecimiento a su homólogo chino, Xi Jinping, después de que éste anunciase un mayor aperturismo comercial y una mayor protección a la propiedad intelectual, uno de los temas claves en los que Trump se ha amparado para imponer aranceles al gigante asiático.

"Muy agradecido por las amables palabras del presidente Xi de China sobre aranceles y barreras a los automóviles... también a su aclaración sobre propiedad intelectual y transferencias tecnológicas. ¡Haremos grandes progresos juntos!", ha escrito Trump en su cuenta personal de Twitter.

Very thankful for President Xi of China's kind words on tarrifs and automobile barriers...also, his enlightenment on intellectual property and technology transfers. We will make great progress together!

Xi destacó que China reforzará la protección de los derechos de propiedad intelectual tanto de empresas nacionales como internacionales (una inquietud constante de las foráneas) y que "cumplirá con las reglas del comercio internacional, aumentará la transparencia y fomentará la competencia del mercado", oponiéndose al monopolio.

De esta forma, pone en entredicho una de las justificaciones de Trump para imponer aranceles a China, algo que también ha defendido fervientemente a través de su cuenta de Twitter. De hecho, la última vez en hacerlo fue este mismo lunes, cuando tildó de "acuerdo estúpido" el hecho de que la importación de automóviles chinos en EEUU tenga unos aranceles del 2,5% mientras que la de los vehículos estadounidenses en China se enfrenta con unas barreras del 25%.

When a car is sent to the United States from China, there is a Tariff to be paid of 2 1/2%. When a car is sent to China from the United States, there is a Tariff to be paid of 25%. Does that sound like free or fair trade. No, it sounds like STUPID TRADE - going on for years!