La tercera victoria electoral de Orbán en Hungría amenaza a la UE con una mayor oposición centroeuropea

Hungría existe gracias a que un africano emigró a Europa hace algunos miles de años … y ahora este descendiente suyo quiere defender el concepto de húngaro basado en la tradición, la cultura, los valores diferenciales que empezaron a formarse cuando llegó este hombre africano porque si los húngaros confluyen hacia una cultura común entonces el concepto de húngaro dejaría de existir, no los húngaros en sí, sino la idea que les sirve para identificarse y creer que son algo más que simples seres humanos y a la cual dan un valor enorme, porque sin esa identidad nada son y tienen miedo, … es una identidad formada a lo largo de todo el pasado, es todo lo que sus antecesores dijeron que debía ser y por defender ahora a los muertos están dispuestos a sacrificar a los vivos, por mantener vivo el pasado están dispuestos a matar el presente, a morir … los inmigrantes son una amenaza para la uniformidad, para el patrón del cual depende su seguridad psicológica … y no les importa que los niños mueran detrás de su feudo alambrado, pero lo único sagrado es la vida, lo único real es el sufrimiento no las tontos idealismos de un mente estúpida y temerosa, nacionalista, una mente que nunca puede dar solución a los problemas humanos como el de la inmigración y sólo se protege construyendo muros, … o como el avestruz escondiendo la cabeza, … En cambio una mente que no sea nacionalista, que vea los problemas humanos como algo global no como un problema húngaro o catalán, que no tenga miedo podría resolver el problema al instante, … sabe que la solución a nuestro problema es la solución al problema de ellos, sabe que la inmigración es fruto de la superpoblación, las desigualdades y la violencia y si es serio va ahí, no a ponerle vallas al mar, porque no puede acusar a la gente de sobrevivir … pero si no es serio quizá no le interese resolverlo y apele al nacionalismo para seguir igual que estamos, igual que hace 5000 años, …