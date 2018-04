El secretario de Comercio de EEUU dice que la situación con China "no es la III Guerra Mundial"

El secretario de Estado de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, ha restado importancia a las represalias anunciadas por China, que aplicará un arancel adicional del 25% a 106 productos estadounidenses, después de que EEUU haya presentado una lista de 1.300 productos chinos para ser gravados un 25%, señalando que "no es la III Guerra Mundial".

En declaraciones a la cadena estadounidense CNBC, el secretario de Comercio de EEUU ha afirmado que el déficit estadounidense es producto de la acción de varios presidentes, mientras que Donald Trump será el presidente que sacará al país de esta situación.

En cuanto a la respuesta china a la amenaza de aranceles del 25% por parte de EEUU, Ross ha restado importancia a las represalias, señalando que suponen apenas "el 0,3% del PIB de EEUU", por lo que difícilmente son una amenaza vital. "Es algo relativamente proporcionado a las tarifas que aplicamos en función de la propiedad intelectual", añadió.

Asimismo, Ross ha reconocido que la reacción china "no es una sorpresa para nadie", añadiendo que no cree que nadie esperase que China no haría nada. "Francamente, estoy un poco sorprendido de que Wall Street estuviera tan sorprendido. Se ha telegrafiado durante días y semanas", apostilló.

Por su parte, Donald Trump negaba este miércoles desde su cuenta en Twitter que EEUU esté en guerra comercial con China.

"No estamos en una guerra comercial con China, esa guerra se perdió hace muchos años por las personas tontas o incompetentes que representaban a EEUU", ha asegurado Trump a través de su cuenta de Twitter.

"Ahora tenemos un déficit comercial de 500.000 millones al año, con robo de propiedad intelectual de otros 300.000 millones. ¡No podemos permitir que esto continúe", ha añadido el inquilino de la Casa Blanca en el mismo tuit.

