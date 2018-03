Un juez del estado de Nueva York admite haber sustraído ropa íntima de la casa de una vecina

Y en España, donde la corrupción en las élites políticas, empresariales y demás estamentos está hasta la bandera y aflorando por fortuna, parece extraño y desde luego chirría al máximo que el estamento judicial, o sea, jueces, fiscales,abogados y demás élite del gremio, no aflore ningún caso de corrupción, sea por dinero, por venganza, por miedo o por el motivo que sea, porque tiene que haberlos.



Hay sentencias que claman al cielo, y luego están los casos de narcos que desaparecen tras un permiso, y otros muchos.



Están los favores a los bancos en sentencias, están las condonaciones de deuda a partidos politicos, favores que haya que pagar, etc...



Eso si a los de a pie no les pasan ni una.



Jueces corruptos tiene que haber, a ver si alguien tira de la manta.