Bronca del presidente de los Comunes a Boris Johnson por un comentario machista

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, reprendió el pasado martes al ministro de Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, por haber hecho comentarios "inapropiados y francamente sexistas", al dirigirse a una diputada de la oposición por el apellido de su marido.

Al referirse a la portavoz laborista de Exteriores, Emily Thornberry, el jefe de la diplomacia británica afirmó: "La noble y erudita dama baronesa, como sea, no puedo recordarlo, Nugee", en alusión a su esposo, el juez del Tribunal Superior Christopher Nugee.

Tras ese incidente, el conservador Johnson expresó sus excusas "sin reservas ante cualquier sexismo inadvertido o descortesía" hacia la parlamentaria laborista. "Extiendo de todo corazón mis disculpas a la honorable dama si se sintió ofendida por lo que dije, con lo que no quería causar ningún daño. Y me excuso ante ella sin reservas si he ofendido los sentimientos de la muy honorable dama", dijo el ministro conservador.

El presidente de la Cámara dijo por su parte que, "sin querer resultar poco amable o descortés" con Johnson, debía advertirle de "dos cosas". "En primer término, no utilizamos motes en esta cámara. En segundo lugar, no nos dirigimos a las personas por el nombre de sus cónyuges", afirmó Bercow, que fue diputado conservador antes de ser elegido presidente de los Comunes en 2009.

"La portavoz de Exteriores de la oposición tiene un nombre y no es la 'dama cualquier cosa'. Conocemos su nombre y es inapropiado y francamente sexista expresarse en esos términos", agregó el presidente de los Comunes. Si bien Johnson pidió perdón por su conducta, en ningún momento de sus disculpas llegó a llamar a la diputada por su nombre.

