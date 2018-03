Oleada de expulsiones de diplomáticos rusos por el ataque al exespía Skripal

He buscado en varias fuentes la demostración de que Rusia fue la culpable del ataque. No la he encontrado. Del exespía, supongo que al ser alto secreto, no se sabe nada. Ni que dijo, ni que dejó de decir, ni el posible desencadenante del ataque sufrido. Se ha expulsado a diplomáticos rusos sin hechos demostrados, al menos públicamente. Ahora Rusia responderá de forma simétrica, según sus palabras. Por otro lado, muchos nos preguntamos por qué Rusia está sola en la lucha contra el terrorismo islámico en Siria. Por qué es la única nación que se ha manchado las manos para parar un genocidio que en los años venideros nos avergonzará a todos. Cientos de miles de víctimas, mientras el mundo miraba para otro lado. Por no olvidar que Rusia dice haber desarrollado un misil intercontinental con capacidad para burlar el escudo antimisiles. No sé qué tejemanejes se traen las naciones con tanta guerra, tanta desinformación, tantas expulsiones, tanto armamento, tantos ataques y tantos desencuentros. Supuestamente estábamos en el mismo lado. Supuestamente todas las naciones implicadas defendían lo mismo. Parece ser que ya no es así. Y más allá de unas expulsiones, es más que preocupante el cariz que empieza a tomar todo esto...