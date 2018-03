Trump ratifica los presupuestos pese a haber amenazado con su veto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este viernes el proyecto presupuestario que aprobó el Congreso el jueves y que destinaba 1,3 billones de dólares a la financiación del Gobierno, pese a haber amenazado con vetarlo por no financiar suficientemente el muro fronterizo con México y el "abandono" de los conocidos como 'soñadores'. "No volveré a firmar nada así", ha asegurado, amparándose en hacerlo ahora para poder financiar debidamente al ejército estadounidense. Se ratifica así la última ley de calado que se espera aprobar antes de las elecciones legislativas de noviembre.

"Nunca más firmaré otra ley como esta", ha asegurado un crítico Trump aludiendo a una ley que "nadie va a leer". "Hay muchas cosas que no deberíamos haber tenido en esta ley, pero de alguna forma estamos obligados a aprobarla si queremos reforzar nuestro ejército", ha señalado, acompañado por el vicepresidente Pence, por el secretario de Defensa, Jim Mattis, y por su homólogo de Comercio, Wilbur Ross.

El inquilino de la Casa Blanca adelantó la posibilidad del veto horas antes a través de su cuenta de Twitter, alegando que la construcción del muro fronterizo con México "no está financiado por completo" - el plan incluye 1.600 millones para seis meses de obras, lejos de los 25.000 que el magnate había solicitado - y que los demócratas han "abandonado completamente" a los 800.000 beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). "Ni siquiera están mencionados en la ley", ha apostillado, en alusión a un programa que el presidente aspira a eliminar.

I am considering a VETO of the Omnibus Spending Bill based on the fact that the 800,000 plus DACA recipients have been totally abandoned by the Democrats (not even mentioned in Bill) and the BORDER WALL, which is desperately needed for our National Defense, is not fully funded.