Trump nombra a John Bolton como asesor de Seguridad Nacional en sustitución de McMaster

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que el exembajador estadounidense ante Naciones Unidas John Bolton sustituirá a H.R. McMaster como asesor de Seguridad Nacional.

"Me complace anunciar que, de forma efectiva a partir del 9 de abril, John Bolton será mi nuevo asesor de Seguridad Nacional", ha dicho el mandatario a través de un mensaje en la red social Twitter.

"Estoy muy agradecido al servicio del general H.R. McMaster, que ha hecho un trabajo increíble y siempre seguirá siendo mi amigo. Habrá un traspaso oficial de funciones el 9 de abril", ha remachado.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.