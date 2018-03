Polonia pedirá a Alemania una compensación por los destrozos de la II Guerra Mundial

5, INDIGNADO:



Eso no lo sé, pero en el caso de los fondos de cohesión (hay varios tipos de fondos), los que aportan son aquellos estados cuya renta nacional bruta per cápita supera el 90 % de la renta media de la UE. Sabiendo eso, ya te imaginas quiénes aportan más y quiénes menos. Me imagino que también habrá que tener en cuenta la población de cada país, pero eso lo desconozco. Mira este pdf:



http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/blue_book/blueguide_es.pdf