Boko Haram libera a 101 de las 110 niñas que secuestró en la localidad nigeriana de Dapchi

Cinco están muertas y la única cristiana aún no ha sido liberada

De momento no queda claro si se ha pagado un rescate por ellas

Es el mayor rapto desde que en 2014 se llevó a 270 niñas de Chibok

Pancarta por la liberación de las niñas. Foto: Reuters

El Gobierno de Nigeria ha informado de que hasta el momento ha confirmado la liberación de 101 de las 110 niñas que fueron secuestradas por Boko Haram el 19 de febrero en la localidad de Dapchi y ha asegurado que no se ha pagado ningún rescate por su puesta en libertad.

"Se ha confirmado y documentado hasta ahora la liberación de 101 de las 110 estudiantes secuestradas en Dapchi. La cifra será actualizada conforme se vayan documentando las liberaciones", ha afirmado en su cuenta de Twitter Bashir Ahmad, portavoz de la Presidencia nigeriana.

La declaración del portavoz de la Presidencia nigeriana llega minutos después de que el ministro de Información y Cultura, Lai Mohamed, haya confirmado que al menos 91 niñas secuestradas en Dapchi y un niño han sido liberados.

"Muchas de las niñas que han sido liberadas no han sido dejadas en un único lugar sino que han sido abandonadas en la carretera y se fueron a casa de sus padres", ha contado el ministro en un vídeo publicado por la Presidencia.

El diario digital Sahara Reporters ha sido el primero en informar este miércoles sobre la liberación de la mayor parte de las niñas secuestradas el 19 de febrero por Boko Haram en una escuela de Dapchi y ha señalado que en total han quedado en libertad 105 menores y que otras cinco habían muerto durante su cautiverio.

Posteriormente se ha sabido que la única menor cristiana del grupo, identificada como Liah Sheribu, sigue en manos de los yihadistas. Su padre, Sheribu Nata, ha contado a una radio local que los padres de las niñas liberadas le han dicho que su hija sigue en manos de los milicianos porque se niega a convertirse al islam, como quieren estos.

"Mi hija está viva pero dicen que es una cristiana y que no podían liberarla hasta que no se convierta al islam, y mi hija dice que nunca será musulmana", ha relatado el hombre, según recoge el diario 'Daily Post'. "Estoy feliz porque mi hija no ha renunciado a su fe", ha añadido el hombre, que ha hablado con los padres de algunas de las niñas liberadas.

Una de las menores liberadas, Jadiya Grema, ha confirmado que la menor cristiana sigue en manos de los yihadistas, que han llegado a Dapchi al grito de "Alá es grande", y otras cinco murieron durante el cautiverio. "Cinco de nosotras han muerto. Una sigue con ellos porque es cristiana", ha indicado Grema.

Por otra parte, el ministro de Información ha asegurado que no se ha pagado ningún rescate. "No se ha pagado ningún rescate para esta liberación. La única condición que nos dieron es que no entregarían (a las niñas) al Ejército sino que las liberarían en la localidad de Dapchi sin la presencia militar", ha explicado.

En una declaración anterior, Mohamed ha señalado que el Gobierno de Nigeria ha conseguido la liberación "mediante esfuerzos por canales extraoficiales y con la ayuda de algunos amigos del país".

"Para que se produjera la liberación, el Gobierno tenía claro que la violencia y la confrontación no serían la vía ya que se podría poner en peligro las vidas de las niñas, por tanto el enfoque no violento fue la opción preferida", ha precisado.

La agencia oficial de noticias NAN ha informado de que las menores liberadas han sido trasladadas al hospital general de Dapchi para que el Ejército pueda cotejar su identidad. "En cuanto los insurgentes las dejaron bajar del camión en el que las trajeron hacia las 8.00 horas, las niñas corrieron a casa", ha contado uno de los padres, Malam Ali Abdullahi, a NAN.

"Ahora, el Ejército nos ha dicho que las traigamos al hospital para que las hagan una revisión", ha añadido, explicando que "algunos padres no quieren perder de vista a sus hijas y el Ejército está insistiendo". Según NAN, delante del hospital habría apostado vehículos con el fin de trasladar a las niñas a Damaturu, la capital del estado de Yobe, donde se encuentra Dapchi.

PUBLICIDAD