El expresidente francés Nicolas Sarkozy, bajo custodia policial por la financiación de su campaña en 2007

7 si recortes para todos menos para Francia, muy solidario. Ahora lo de este país no tiene parangón, un presidente como el nuestro que se hace el medio bobo que ha ganado al menos las dos últimas elecciones haciendo trampas y despilfarrando el dinero público con sus amiguitos del alma no tiene perdón ni vergüenza, por no asumirlo, pedir perdón al estilo japonés y convocar inmediatamente elecciones generales.