Merkel y Macron acuerdan impulsar la 'refundación' de la UE antes de junio

Para que una Unión Europea sea real, las leyes, la justicia, la sanidad, la educación, la defensa, la economía, etc. debería ser la misma en todos los territorios que la forman.



No es posible una UE con paraísos fiscales, con leyes que amparan a delicuentes golpistas, etc.



Si se gestiona bien, el ahorro sería de millones de euros, se evitaría tanta parafernalia, tanto político en CCA, no haría falta tener 17 leyes distintas en tanta CA, …



Sería la UE de los ciudadanos y no de los estados, mini estados y reinos de taifas; ciudadanos bajo el amparo de los principios de democracia, libertad, solidaridad, etc. Para ello se necesitan lideres que tengan presente el bien común y no sean apartados en su camino por las fuerzas no deseadas en esta unión. Las palabras y las intenciones no bastan, faltan hechos y realidades, ..si es que se quiere la tan cacareada UE.