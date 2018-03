El fiscal Mueller podría pedir documentos de los negocios de Trump relacionados con Rusia

Acerca la trama de la supuesta injerencia en las elecciones al presidente

Mueller ya avisó a principios de año que podría interrogar a Trump

Donald Trump, presidente de EEUU. Foto: Reuters

El fiscal especial en Estados Unidos que investiga la injerencia de Moscú en las elecciones que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca ordenó a la compañía fundada por el magnate entregar todo documento relacionado con Rusia, según informa The New York Times.

Por primera vez desde el lanzamiento de su investigación, Robert Mueller envió citaciones a la Organización Trump en las últimas semanas, ordenándole entregar documentos vinculados con Rusia, informó el diario, citando a dos fuentes cercanas al tema.

En un comunicado, uno de los abogados del grupo, Alan Futerfas, no confirmó específicamente la medida cautelar, pero señaló que la organización estaba cooperando con todas las pesquisas. Además de la de Mueller, tres comisiones en el Congreso están investigando los lazos con Rusia.

"Desde julio de 2017, hemos declarado públicamente que la Organización Trump coopera plenamente con todas las investigaciones, incluida la del fiscal especial, y que respondió a sus solicitudes. Esta información no es nueva, y nuestra asistencia y cooperación con las diversas investigaciones se mantienen sin cambios", declaró.

Hablando en nombre de la Casa Blanca, la portavoz del presidente, Sarah Sanders, simplemente dijo: "Seguiremos cooperando" con la investigación dirigida por Mueller.

Mueller, que busca determinar si hubo o no colusión entre Moscú y la campaña de Trump para perjudicar a la candidata rival Hillary Clinton, inculpó hasta ahora a 13 rusos por interferir en la carrera presidencial de 2016 y a otras seis personas, incluidos cuatro antiguos asesores o empleados de Trump.

El fiscal especial, que no hace declaraciones, parece estar interesado ahora en los posibles vínculos financieros entre el presidente y Rusia, aunque Trump dijo que no tiene ninguno. Sin embargo, desde mediados de 2017, se sabe que Trump firmó en 2015 una carta de intención para un proyecto inmobiliario en Rusia, que no prosperó.

Según informó la cadena CNN el mes pasado, Mueller comenzó a investigar los esfuerzos del yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, para conseguir inversionistas extranjeros que, aparte de Rusia, brindaran financiamiento a su empresa durante la transición presidencial.

Meses atrás, Trump advirtió a Mueller que no debía desviarse del objetivo original de su investigación para centrarse en los negocios de la familia Trump.

En una entrevista con el New York Times en julio, el presidente dijo que el fiscal especial cruzaría una "línea roja" si investigaba las finanzas de su familia más allá de cualquier relación con Rusia.

Pero no llegó a decir si intentaría despedir a Mueller si tomaba ese rumbo.

