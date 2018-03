La brecha salarial en Alemania se mantiene: las mujeres siguen cobrando un 21% menos que los hombres

Estoy de acuerdo que no debe existir brecha salarial, y ésta está en contra de los hombres, que a igual puesto, como la ganadora de Wimblendon, que gana como el num 1 de los hombres cuando su capacidad tenística es como el número 700. En otros puestos en que no hay mujeres deberían ser ocupados enteramente por éstas para acabar con la desigualdad histórica, como ir a la guerra en primera línea, mina, pesca, etc, y dejar a los hombres mientras tanto que se ocuparan de las tareas del hogar.