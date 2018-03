770 420

La lista negra de Trump: despidos y dimisiones del equipo del presidente de EEUU

Un total de 20 nombres se han sumado a esta larga lista de bajas

Rex Tillerson, hasta ahora secretario de Estado, ha sido el último

Entre los despidos más polémicos está el de Comey, director del FBI

La Administración Trump ha estado marcada por una serie de salidas de alto perfil -tanto despidos como dimisiones- desde que el presidente de EEUU asumió el cargo en enero de 2017. Un total de 20 nombres se han sumado a esta lista negra, el último de ellos el de Rex Tillerson, hasta ahora secretario de Estado.

Pero no ha sido el único: Gary Cohn, director del Consejo Económico Nacional, hace apenas unas semanas o el polémico despido del director de la CIA, James Comey, son algunas de las múltiples bajas que ha habido en poco más de un año.

- Rex Tillerson (secretario de Estado de EEUU. Despedido el 13 de marzo de 2018). El presidente de EEUU, Donald Trump, decidió cesar este martes al actual secretario de Estado, Rex Tillerson, y nombrar en su lugar a Mike Pompeo, que hasta este martes ejercía como director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Tillerson ha ejercido como cabeza ministerial enfrentándose al inquilino del Despacho Oval en cuestiones tan relevantes como la política a seguir con Corea del Norte.

Trump ha sumado al cese de Tillerson el de uno de sus subalternos, Steve Goldstein, después de que éste revelase en un comunicado que el hasta ahora jefe de la diplomacia quería seguir en el cargo y no conocía las razones de su despido.

- Gary Cohn, (director del Consejo Económico Nacional. Dimite el 6 de marzo de 2018). El asesor en materia económica de la Casa Blanca Gary Cohn presentó su dimisión en el marco de sus disputas con el presidente, Donald Trump, en torno a la posible imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio.

- Hope Hicks (directora de Comunicación de la Casa Blanca. Dimite el 1 de marzo de 2018). La exmodelo explicaba a su círculo cercano que lleva meses pensando en retirarse porque creía que ya había completado su aportación al Gobierno. Sin embargo, dio este paso un día después de que testificara durante ocho horas en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes por la trama rusa.

- Rob Porter (secretario de personal de la Casa Blanca. Dimite el 7 de febrero de 2018). Este alto cargo de la Casa Blanca dejó el puesto después de que dos de sus exmujeres le acusaran de abuso físico y emocional. Porter negó los hechos, pero abandonó el cargo.

- Brenda Fitzgerald (directora de Control de Enfermedades de EEUU. Dimite el 31 de enero de 2018). Dejó el cargo tras revelarse que había comprado acciones de una compañía tabacalera pese a que esa agencia federal es la encargada de fomentar programas contra el consumo del tabaco.

- Andrew McCabe (subdirector del FBI. Dimite el 30 de enero de 2018). McCabe fue muy criticado públicamente por Trump desde que fue nombrado para el cargo. Concretamente, Trump acusaba a McCabe de apoyar a su rival en la carrera presidencial, Hillary Clinton.

- Omarosa Manigault (directora de Comunicaciones de la Oficina de Enlace Público de la Casa Blanca. Dimite el 20 de enero de 2018). Manigault presentó su renuncia "para buscar otras oportunidades". Fue una activa integrante del equipo de Trump durante la campaña electoral de 2016 y participó en el comité ejecutivo de transición presidencial tras la victoria del candidato republicano.

- Tom Price (secretario de Salud y Servicios Humanos. Dimite el 29 de septiembre de 2017). Trump estaba evaluando la posibilidad de despedir a Price a raíz del escándalo suscitado por las revelaciones que apuntaban a que había utilizado aviones privados para viajes oficiales, causando un gasto de miles de dólares a las arcas del Estado.

- Sebastian Gorka (uno de los asistentes de Trump. Dimite el 25 de agosto de 2017). Gorka era un controvertido asesor del presidente Donald Trump cercano a Steve Bannon. Dejó la Casa Blanca entre críticas por la criba de funcionarios conservadores, que dijo, hay en el Gobierno. "Dados los últimos acontecimientos, me parece claro que las fuerzas que no apoyaron la promesa del 'Make America Great Again' están -por ahora- en ascenso dentro de la Casa Blanca", dijo Gorka en su carta de renuncia.

- Steve Bannon (asesor ideológico de Trump. Dimite el 18 de agosto de 2017). Bannon, polémica figura vinculada a la extrema derecha, se había enfrentado durante meses con otros asesores de la Casa Blanca y con miembros de la familia de Trump, lo que habría provocado el malestar del presidente. Al parecer, el magnate neoyorkino ya tenía en mente su despido antes de que anunciase su renuncia, sobre todo después de que centrase todas las miradas tras la revuelta violenta de Charlottesvile, donde un hombre atropelló a varias personas durante una manifestación en contra de una marcha de ultranacionalistas.

- Anthony Scaramucci (director de comunicación de la Casa Blanca. Dimite el 31 de julio de 2017). Pese a que fue anunciada como una dimisión, los medios aseguraron que fue el presidente de EEUU quien decidió prescindir de Scaramucci siguiendo el consejo de John Kelly tras asumir el cargo como nuevo jefe de gabinete. Kelly consideraba que Scaramucci no era lo suficientemente disciplinado.

- Reince Priebus (jefe de Gabinete. Dimite el 28 de julio de 2017). "El presidente quería ir en otra dirección y le apoyo en ello", dijo Priebus tras presentar su dimisión. No obstante, el que fue jefe de Gabinete de Trump fue señalado por el entonces recién nombrado nuevo director de Comunicación, Anthony Scaramucci, como responsable de una serie de filtraciones, lo que podría haber impulsado su salida del Gabinete.

- Sean Spicer (secretario de prensa de la Casa Blanca. Dimite el 21 de julio de 2017). Dejo su puesto en protesta por el nombramiento de Anthony Scaramucci como nuevo jefe de Comunicaciones del Gobierno. Spicer advirtió a Trump de que la designación de Scaramucci era "un gran error" y rechazó los intentos del presidente para que siguiera en el cargo.

- Walter Shaub (director de la Oficina de Ética del Gobierno. Dimite el 19 de julio de 2017). Era conocido por sus críticas al plan del presidente Trump para que su fortuna se integrara en un fideicomiso que, durante su mandato, sería manejado por dos de sus hijos, Eric y Donald Jr. La respuesta de Shaub como director de la OGE a ese plan de Trump fue que no cumplía con los estándares necesarios para evitar un posible conflicto de intereses.

- Michael Dubke (director de comunicación de la Casa Blanca. Dimite el 30 de mayo de 2017). Fue reemplazado por Scaramucci. Esta dimisión llegó después de semanas de especulaciones sobre la posibilidad de cambios en la estrategia comunicativa del Gobierno debido a la polémica investigación rusa.

- James Comey (director del FBI. Despedido el 9 de mayo de 2018). Fuentes oficiales aludieron como razón para el despido fulminante la incorrecta investigación que hizo el FBI sobre el caso de los correos de Hillary Clinton. Sin embargo, su despido ha sido el más polémico de la Casa Blanca en tiempos de Trump. Fuentes cercanas a Comey aseguran que el presidente le despidió después de que éste se negara a jurarle lealtad (estando la investigación de la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones sobre la mesa).

- Katie Walsh (jefa adjunta de personal de la Casa Blanca. Dimite el 30 de marzo de 2017). Se fue a una organización sin ánimo de lucro que apoya la agenda del presidente desde fuera. Su salida se habría visto motivada después del primer revés que tuvo el presidente para acabar con el Obamacare.

- Preet Bharara (fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York. Despedido el 11 de marzo de 2017). Fue destituido tras haberse resistido a presentar la dimisión, tal y como le había ordenado el Ejecutivo. La sustitución de los fiscales federales es algo habitual cuando hay un cambio en la Presidencia, pero Bharara se encontraba en una situación particular: Trump había pedido al fiscal que continuase en el cargo y él aceptó. Se desconoce por qué Trump cambió de parecer.

- Michael Flynn (asesor e Seguridad Nacional. Dimite el 13 de febrero de 2017). Dejó el puesto después de que saliera a la luz que había mentido al vicepresidente, Mike Pence, y a otros altos cargos de la Casa Blanca acerca de una conversación que había mantenido con el embajador ruso.

- Sally Yates (secretaria de Justicia. Despedida el 30 de enero de 2017). El despido ocurrió horas después de que Yates ordenara a los abogados del Departamento de Justicia no defender el decreto presidencial sobre refugiados e inmigración, el cual suspendía temporalmente todo el programa de refugiados e impedía durante 90 días la entrada al país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

PUBLICIDAD