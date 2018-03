Trump iniciará una guerra comercial que puede terminar perdiendo por goleada

Muy poca gente sabe cómo fue en realidad la Gran Depresión en el siglo pasado.



Entre los que menos los economistas de salón.



La Gran Depresión se comienza a gestar justo tras el fin de la Primera Guerra Mundial.



Simplemente EEUU es el prestamista de las Potencias Aliadas y quiere recuperar sus créditos EN ORO.



Los deudores pagan en ORO hasta poco antes de 1929, muy poco antes. Entocnes denuncian las deudas y dicen que pagarán en sus propias monedas.



Se produce una devaluación brutal respecto al dolar-oro.



Salvo en el caso de Gran Bretaña, gracias a que el completo majadero de Winston Churchill que devolvió al patrón oro a la libra y casi arruina a su nación.



Y le hacen películas, como si fuera el padre de la patria. Un imbécil borracho, cuya única acción militar al mando fue asaltar un burdel.



No me extraña que estemos como estamos.



Sigamos con la historia. Al producirse la devaluación fue cuando EEUU decidió aprobar la ley proteccionista Tariff Act of 1930. Claro si las transacciones internacionales se hacían en oro no había necesidad de aranceles, porque a EEUU le salía a cuenta su moneda era la fuerte. El ORO impedía la devaluación.



Como EEUU era el principal exportador del mundo, fue como pegarse un tiro en el pie. Literalmente.



El proteccionismo de Trump va a hacer polvo a los exportadores China y Alemania. Es lo que hay.



Esa es la verdad.



Lo otro son mentiras de los bancos. Qué gentuza.



El mundo está cambiando. Trump lo sabe. Está haciendo un análisis DAFO de EEUU.



Entretanto, Europa jugando con las Barbies, en especial España, que es que me da un asco que no veas. Todo el día con antivomitivos.



Y tenemos a 12 kilómetros la selva. Ni a eso en el caso de Ceuta y Melilla. A la distancia de una valla. A un triatleta sudafricano le han intentado cortar las piernas con una motosierra.



No os estáis enterando de qué va la película. No es romántica, no es de mensaje, es de terror. Y no ganan "los buenos".