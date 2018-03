Gary Cohn podría dimitir como consejero económico de Trump si se imponen los aranceles anunciados

El consejero económico de Trump, Gary Cohn, podría presentar su dimisión si el presidente estadounidense lleva a cabo la propuesta anunciada la semana pasada de imponer aranceles del 10% al aluminio y el 25% al acero, según informa Bloomberg. La UE prevé responder a las nuevas tarifas con aranceles del 25% en varios sectores.

Cohn se estaría planteando su salida de la administración al formar parte de esa facción contraria a las políticas proteccionistas de Trump. Se sumaría a las presiones que viene recibiendo el presidente en los últimos días desde su propio partido, con el líder de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, a la cabeza.

Cohn se ha reunido en las pasadas jornadas con ejecutivos de grandes compañías que dependen de los dos metales a los que se impondría un arancel, con la intención de presionar a Trump y que no apruebe la medida ya anunciada y que fue recomendada por el Departamento de Comercio.

La posible marcha de Cohn se sumaría a la constante rotación en la cúpula de la administración desde que juró el cargo hace casi 14 meses. La última en salir ha sido Hope Hicks, directora de comunicaciones, que dejó su puesto tras declarar en la investigación sobre la trama rusa. Sin embargo, Trump ha negado este martes en Twitter que haya "caos" en la Casa Blanca, alegando que la gente "siempre irá y vendrá", y que "hay aún personas que quiero cambiar (siempre buscando la perfección)".

The new Fake News narrative is that there is CHAOS in the White House. Wrong! People will always come & go, and I want strong dialogue before making a final decision. I still have some people that I want to change (always seeking perfection). There is no Chaos, only great Energy!