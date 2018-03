Los republicanos presionan a Trump para que dé marcha atrás a los aranceles al aluminio y el acero

El anuncio de Donald Trump la pasada semana de imponer aranceles del 10% al aluminio y del 25% al acero generó posiciones en contra de forma inmediata. El miedo a una guerra comercial, los daños colaterales que puede tener en otros sectores como el del automóvil y el incremento de precios que puede ralentizar el crecimiento son algunos de los avisos que analistas y políticos de medio mundo han lanzado en los últimos días. Sin embargo, este lunes el ataque proviene de los propios apoyos del presidente en el Parlamento.

Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes y líder de los republicanos, ha advertido de que en el partido del elefante están "extremadamente preocupados sobre las consecuencias de una guerra comercial, y urgimos a la Casa Blanca a no continuar con este plan". "La reforma fiscal ha impulsado la economía y no queremos poner en riesgo estas ganancias", ha señalado la portavoz de Ryan.

Los aranceles no sólo están en contra de la ideología de un ala de los republicanos, los más liberales en el aspecto económico, sino que suponen votos decisivos en un año en el que están en juego los 435 escaños de la Cámara, un tercio de los del Senado, 37 gobernadores y 87 de las 99 cámaras legislativas estatales. Las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en noviembre son un elemento decisivo para entender la reacción de los republicanos, que temen perder la mayoría que tienen en las dos cámaras legislativas federales arrastrados por la gestión de Trump.

En este sentido, los republicanos podrían amenazar a Trump con retomar en el Parlamento la gestión de los acuerdos comerciales y el comercio internacional en su conjunto, algo que es potestad del parlamento pero que en las últimas décadas se ha dejado en manos del inquilino de la Casa Blanca.

A este respecto, el portavoz del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, el republicano de Texas Kevin Brady, ha emitido un comunicado en el que indica que "la administración y el Congreso deben trabajar juntos en políticas comerciales que contribuyan al impulso de los recortes de impuestos del Presidente, por lo que cualquier arancel debería ser pequeño, centrado y enfocado en abordar productos comercializados de forma injusta, sin interrumpir el flujo de productos comercializados de forma justa para las empresas y consumidores estadounidenses".

Por su parte, Trump ha defendido a diario en Twitter su propuesta - que sigue los consejos del Departamento de Comercio -, afirmando que es uno de los pasos para "hacer América grande de nuevo". Este lunes ha señalado que la renegociación del Nafta en un "acuerdo justo" dejaría fuera a Canadá y México de los nuevos aranceles, pero que "para proteger nuestro país debemos proteger el acero americano".

To protect our Country we must protect American Steel! #AMERICA FIRST