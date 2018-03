Renzi dimite como líder del Partido Democrático y cierra la puerta a una coalición con el M5S

"Es hora de abrir página nueva en el PD", ha dicho al admitir la derrota

Renzi deja al partido en la oposición y dice "no a los antisistema"

Fue primer ministro entre febrero de 2014 y diciembre de 2016

Matteo Renzi en la rueda de prensa. Foto: Reuters

Matteo Renzi ha dimitido este lunes como líder del Partido Democrático después del mal resultado obtenido por la formación en las elecciones en Italia. El exprimer ministro lo ha anunciado esta tarde en rueda de prensa tras desmentir un portavoz horas antes este paso finalmente dado.

"Es hora de abrir página nueva en el PD" ha dicho Renzi, orgulloso del trabajo hecho hasta ahora pero admitiendo la "clara" derrota. Así, Renzi ha convocado una Asamblea Nacional para elegir al nuevo secretario general para el partido. "Terminada la fase del Gobierno, haré un trabajo que me fascina: ser un senador raso por Florencia".

Además, ha aprovechado para criticar la campaña de "mentiras" del Movimiento 5 Estrellas y ha apuntado a que no apoyará su gobierno, por lo que se quedarán en la oposición. "No a los antisistema".

El antiguo primer ministro ha subrayado que quien ha ganado las eleciones no tiene los apoyos suficientes para gobernar y ha dejado claro que mantienen su promesa electoral de "no a un gobierno con los extremistas ni de los extremistas". "Cuando hemos dicho no a la cultura del odio no estábamos bromeando", ha insistido.

Así, ha recalcado que del Movimiento 5 Estrellas y de la Liga le separan sobre todo su "antieuropeísmo" y ha recordado las numerosas acusaciones que desde estas formaciones se han vertido contra el Partido Democrático, tachándoles de "corruptos" o "mafiosos" entre otros. "Haced gobierno sin nosotros", les ha espetado.

"Si somos así nuestro puesto en esta legislatura está en la oposición", ha recalcado, insistiendo en que el PD no dará su apoyo a un "gobierno antisistema". En un momento en el que se apela a la responsabilidad, ha añadido, "seremos responsables" y por ello "estaremos en la oposición".

Golpe letal en las urnas

El Partido Democrático ha sufrido un fuerte varapalo en las elecciones de este domingo en Italia, quedando por debajo del 20% de los votos, aunque es la segunda fuerza más votada por detrás del Movimiento 5 Estrellas.

Renzi, que fue primer ministro entre febrero de 2014 y diciembre de 2016, confiaba en regresar al Palazzo Chigi, que abandonó tras ligar su futuro político al resultado del referéndum sobre la reforma constitucional que perdió.

Sin embargo, la salida del sector socialdemócrata del PD el año pasado para formar un nuevo partido, Libres e Iguales (LEU), ha dejado una izquierda dividida y lejos del umbral del 40 por ciento necesario para gobernar.

El resultado es un duro revés para el PD, que en las elecciones europeas de 2014, con Renzi ya al frente, logró el 40% de los votos y que ganó las elecciones generales de 2013 con el 30,32%.

