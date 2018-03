El convoy humanitario entra en Guta con los kits quirúrgicos, de diálisis e insulina requisados

Llamar "rebeldes" y defender a gentuza ("cascos blancos" "observatorio"y demás "activistas" de los publireportajes del imperio) que corta el cuello a todo aquél que no sea religioso integrista como ellos ¿no es delito de apología del terrorismo?



Estamos hartos de publireportajes filoterroristas. Ojalá libere pronto Gutha Assad, y que no deje ni un barbudo.



Que desde nuestros gobiernos y sus periódicos se apoye al bando de fanáticos religiosos que eufemísticamente llaman "rebeldes". Que lamenten que pierden los mismos que nos matan en España con bombas en los trenes y nos atropellan en nuestras calles. Y todo porque Al qaeda, nos la venden porque la paga EEUU, Francia o Israel, en su alianza con los reyezuelos tiranos de Arabia y sus intereses económicos, revela una falta absoluta de dignidad.



Assad y Putin están haciendo más por defender occidente que todo occidente junto, que se vende por un par de petrodolares.



Si no les dejan pasar material quirurgico para que no lo usen en reponer a los rebanadores de cuellos de cristianos sirios, que se rindan y se vayan de Siria. Que ya les curarán en los hospitales del estado de Israel, como ha estado haciendo todos estos años desde que comenzó ese fraude periodistico que llamaron "primavera árabe".