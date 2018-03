Un millar de ataques contra musulmanes registrados en 2017 en Alemania

Jesucristo fue un hombre de paz. Él, para extender su religión, sólo usaba un "arma": la predicación. El que quería le seguía y el que no, pues no. Tras su muerte, sus discípulos hicieron lo mismo para extender el cristianismo: se dedicaron a predicar. Y aquellos que querían les seguían y los que no, pues no. Hay no obstante cristianos violentos, pero ellos son contrarios a la misma Ley de Dios la cual dice claramente: No Matarás.



Mahoma fue lo opuesto a Jesús. Él fue un fanático asesino que se dedicó a robar y asesinar para imponer su religión. Llegando a cometer atrocidades como cuando ordenó el asesinato de unos 800 judíos en Medina. La propia Meca no era musulmana. Si hoy lo es se debe a que Mahoma, con sus yihadistas, la conquistó militarmente a sangre y espada.



Ala muerte de Mahoma, sus discípulos hicieron lo mismo que él para expandir el islam: dedicarse a conquistar y asesinar para así imponer su religión; es lo que ellos llaman "yihad". Desgraciadamente, por culpa de nuestros insensatos gobernantes, hoy les tenemos en Europa por millones y han venido a imponernos su religión como ellos tienen por costumbre: no predicándola, no enseñándola, sino imponiéndola a sangre y fuego.



La convivencia con los musulmanes es imposible (salvo con aproximadamente un 15% de ellos) pues jamás se van a integrar. Por ello, la cruda realidad de los constantes choques de convivencia, cada vez con más violencia por ambas partes, será lo común año tras año en Europa.