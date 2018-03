Trump impondrá aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves en una reunión privada con productores industriales que creará aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio, siguiendo sus postulados de fortalecer la economía nacional y superando las recomendaciones que el Departamento de Comercio hizo hace unas semanas. Tras la filtración de la información, el Dow Jones perdió abruptamente 200 puntos, mientras que empresas del ramo subían, como US Steel (+9%), American Steel (+2,2%) o ArcelorMittal (+0,4%).

Así, según varios medios estadounidenses, Trump ha afirmado a los asistentes que las nuevas tarifas se aprobarán la próxima semana. "Tendréis que reimpulsar vuestras industrias, es todo lo que pido", ha señalado el presidente.

Aunque la Casa Blanca ha apuntado que no habrá declaraciones oficiales al respecto este jueves, Trump tuiteó a primera hora de la mañana sobre la cuestión: "Nuestras industrias del aluminio y el acero (y muchas otras) han sido diezmadas por décadas de comercio injusto y malas políticas con países de todo el mundo. No debemos permitir que se aprovechen de nuestro país, nuestras compañías y nuestros trabajadores por más tiempo. Queremos comercio libre, justo e inteligente".

Our Steel and Aluminum industries (and many others) have been decimated by decades of unfair trade and bad policy with countries from around the world. We must not let our country, companies and workers be taken advantage of any longer. We want free, fair and SMART TRADE!